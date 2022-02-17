Tokadın bedeli 50 bin TL imiş! Muharrem Sarıkaya en üst sınırdan cezayı ödeyip işine geri döndü

Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile yayın yaptığı sırada ses kontrolü yapan İHA kameramanı Ahmet Demir'e attığı tokatla gündem olan ve o günden sonra Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevine son verilen Muharrem Sarıkaya, Habertürk'e sessiz sedasız 14 Şubat'ta geri dönmüştü.

"MUHATABIMDAN ÖZÜR DİLEDİM" DEMİŞTİ

Habertürk'teki son yazısını 17 Aralık'ta kaleme alan Muharrem Sarıkaya, "İkinci şans" başlığıyla yazılarına başlamıştı. Yazısında Sarıkaya yaşanan olayla ilgili "İnsan yaşamında istemeden yapıp, anında pişman olduğu olaylar vardır. Benim de başımdan geçti; medeni bir toplumda yaşayan bireyler olarak yapılması gereken ne varsa yapıldı. Bir anda öfke kontrolü yapamamanın yarattığı refleksle muhatabını rencide edici bir hareketin faili olarak, muhatabımdan özür diledim" ifadelerini kullanmıştı.

50 BİN LİRALIK TAZMİNATI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

İHA muhabiri Ahmet Demir ve Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın uzlaşmasına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Muhabir Ahmet Demir ile İhlas Holding, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Sarıkaya'nın attığı tokada karşılık olarak maddi ve manevi tazminat davası açtı. Ancak dava açılmadan önce uzlaşmacı iki tarafı bir araya getirdi. Gazeteci Sarıkaya, en üst sınırdan 50 bin liralık tazminatı ödemeyi kabul etti. Sarıkaya'nın tazminatı ödemeyi kabullenmesinin ardından dava, açılmadan sonuçlanmış oldu.

MUHABİR NE DEMİŞTİ?

Yaşananların ardından tokat atılan muhabir Ahmet Demir "Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması. Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım. Her şey yaşandı bitti. Bu şoku atlatırım ancak en küçük bir stres anında şekeri yükselen yaşlı annem yediğim tokadı gördüğünde fenalaştı. Bu duruma her şeyden daha çok üzüldüm. Zaten onun duymasını istemediğim için sineye çekmiştim" demişti.