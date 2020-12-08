TMISS nedir? TMISS sonuçları, TMS 2019 Türkiye verileri? TIMSS açılımı nedir?
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TMISS nedir? TMISS sonuçları, TMS 2019 Türkiye verileri? TIMSS açılımı nedir?

08.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:55
TMISS nedir? TMISS sonuçları, TMS 2019 Türkiye verileri? TIMSS açılımı nedir?

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019 açıklandı. Peki, TMISS nedir? TMISS sonuçları nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019 sonuçlarına göre Türkiye, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının yani 500 puanın her iki alanda da ilk kez üzerine çıkmıştır." dedi. Peki, TMISS nedir? TMISS sonuçları nasıl öğrenilir? TIMSS açılımı nedir?

TMISS NEDİR?

TIMSS tarafından 4 yılda bir döngüsel olarak gerçekleştirilen taramalar fen ve matematik alanını kapsıyor. 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015'te gerçekleştirilmişti. Bakan Selçuk'un açıkladığı sonuçlara göre; öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında Türkiye, 2019'da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını artırdı. Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin performansındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

TIMSS 2019 verilerine göre Türkiye'nin durumu ise şöyle:

4. sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanını, 2019 yılında 40 puan artırarak 523'e yükseltti. 4. sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36. sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23. sıraya yükseldi. 4. sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526'ya yükseltti. 4. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35. sırada iken 2019 yılında 58 ülke arasında 19. sıraya yükseldi.

8. sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496'ya yükseltti. 8. Sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24. sırada yer alırken 2019 yılında 20. sıraya yükseldi. 8.sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515'e yükseltti. 8. sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldi.

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