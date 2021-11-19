TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLAR

TKDK İLE 2021'DE HAYAT BULAN YATIRIMLARTarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 2021'de proje başvurusunda bulunarak hibe desteklerinden faydalanan girişimciler, yaşadıkları yörelere Avrupa Birliği standartlarında yatırımlar kazandırıyor. Hayallerini projeye, projelerini yatırıma dönüştüren girişimciler kırsalda proje hazırlama ve sürdürülebilir yeni iş modellerinin gelişimine öncülük ediyor. Bursa'da ahudutları rotasyonunda "butik restoran" kurduKadın girişimci Nergis Aşar, Bursa'nın Kestel ilçesinde kırsal alanda hayalini kurduğu "butik restoran"ı doğayla birleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kestel'in Gözede Mahallesi'nde yaşayan kadın kooperatiflerine düzenlenen TKDK bilgilendirme toplantısında hayalini kurduğu restoranı TKDK hibe destekleriyle yapmaya karar verdi. Bunun üzerine, eşi ve ailesinin desteğiyle TKDK Bursa İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaptı. Projesi onaylandı ve 823 bin TL'si hibe olmak üzere 1, 5 milyon liraya işletmesini kurdu. Projenin yapım aşamasının başlangıcında TKDK'nın getirdiği avans uygulamasından faydalanarak hibe desteğinin bir miktarını önceden kullandı. Doğa ile iç içe 120 kişilik servis hizmeti kapasiteli bir kırsal turizm yatırımı olan işletme, Kestel'in sembol meyvesi ahududu ve diğer üzümsü meyvelerin önemli bir rotasyonunda yer almaktadır. Şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki restoranı ziyarete edecek misafirler birçok farklı yerel ürünü tadabilecek. Tesiste çocuklar için oyun parkı, şelale içerisinde akan suyun akustiğiyle dolan havuzları, yürüyüş alanları ve diğer sosyal donatılar bulunuyor. Yeşilin içinde, kalabalıkların gürültüsünden uzak işletmede başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere, Rusya, Çin ve Avrupa ülkelerinden turist çekilmesi hedefleniyor. ***Turizm potansiyeli artan ilçeye 2, 3 milyon liraya dinlenme tesisi kurduSivas'ın Gürün ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Cuma Aktaş, 1982'den beri yol üstü dinlenme tesisi işletiyor. Mevcut işletmenin artan müşteri sayısına hizmet vermekte yetersiz kalması ve Gürün'ün turizm potansiyelinin artmasıyla yeni bir tesisi yapmayı planlamaya başladı. Katıldığı bir tanıtım toplantısında TKDK hibe desteklerini öğrendi. TKDK Sivas İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaparak, 1, 2 milyon TL'si TKDK'dan hibe olmak üzere, toplamda 2, 3 milyon liralık bir yatırım hayata geçirdi. Toplam 8 kişinin istihdam edildiği tesis, 3 ay önce faaliyete geçmiş ve bugüne kadar 5 bine yakın konuk ağırlanmıştır. ***Hollanda'daki "et parçalama iş modelini" ilçesine getirdiOrdu'nun Fatsa ilçesine bağlı Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki girişimci Hakan Ulu, Hollanda'dan memleketine geri dönerek kırmızı et parçalama tesisi kurdu. Hollanda'da çeşitli sektörlerde çalışan Ulu, büyük bir marketin soğuk zincir uygulanan imalathanesinde deneyim kazanarak, baba mesleği kasaplığı bir üst seviyeye taşımak istedi. TKDK bilgilendirme toplantısında hayata geçirilen örnek bir tesis videosu izleyerek IPARD Programı hibelerini öğrendi. TKDK Ordu İl Koordinatörlüğüne proje başvurusu yaparak 885 bin TL'si hibe olmak üzere 2, 2 milyon liralık yatırımını hayata geçirerek Hollanda'daki iş modelini memleketinde uygulamaya başladı. Ulu, kendi mezbahanelerinde kestikleri boğaları frigorifik araçlarla Yalıköy'deki tesislerine getiriyor. Burada soğuk hava depolarında muhafaza edilen karkas etler kıyma, köfte ve kuşbaşı olacak şekilde pazara sunuluyor. Günlük 2 ton, aylık 50 ton, yıllık 600 tonluk kapasiteye sahip tesiste 15 vatandaş istihdam ediliyor. ***Rusya'dan yurda dönerek hayalindeki pide lokantasını kurduTokat'ın Çamlıbel beldesinde yaşayan 38 yaşındaki girişimci Mehmet Ekinci, uzun yıllar önce pide lokantalarında çalışmaya başladı. Daha sonra yurt dışına gitmeye karar verdi. Rusya'da 3 yıl kadar bir Türk inşaat şirketinde çalıştı, içinde meşhur Çamlıbel pidesinin yapıldığı bir restoran açma hayalini gerçekleştirmek için Türkiye'ye döndüTürkiye'ye geldikten sonra memleketi Çamlıbel'de mevcut bir pide restoranı devralarak işletmeye başladı ancak bir süre sonra kapasitenin yetersiz kaldığını ve hayalinin tam gerçekleşmediğini gördü. O sıralarda TKDK desteğiyle hayvancılık işletmesi kuran bir tanıdığı vasıtasıyla TKDK Tokat İl Koordinatörlüğü ile tanıştı. Bir tanıtım toplantısına katılarak hibe destekleri hakkında daha detaylı bilgi aldı. TKDK'ye modernizasyon kapsamında başvuru yaptı, toplam yatırım tutarı 1 milyon 250 bin liralık projesi için 460 bin TL hibe aldı. Tokat-Sivas karayolu üzerinde yolcuların durak noktalarındaki işletme, 12 çalışanıyla günde ortalama 400 müşteriye hizmet veriyor. ***Trabzon'a 5 kardeş ortaklığıyla 2, 7 milyon liralık yatırımTrabzon'un Vakfıkebir ilçesinde uzun yıllardır süt işleme sektöründe faaliyet gösteren girişimciler olan Cemil, Yılmaz, Metin, Turan, Mehmet, Adem Karadeniz kardeşler, komşu ilçe Beşikdüzü'nde açılan Organize Sanayi Bölgesi'nde modern bir süt ve süt ürünleri işleme tesisi kurdu. Girişimciler, ilçedeki bir bilgilendirme toplantısında IPARD Programı hibelerini öğrendi. Bunun üzerine, kurum ile irtibata geçerek, 1, 5 milyon TL'si TKDK'dan hibe olmak üzere 2, 7 milyon liralık yatırım hayata geçirdi. 95 kişinin istihdam edildiği tesiste yıllık 585 ton tereyağı ve 204 ton teleme (kaşar ve kolot peynirinin ham maddesi) mamulleri üretiliyor.

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