Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık

Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar, 2 yıldır sahne alamayınca darboğaza girdiğinden çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu.

Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar, 2 yıldır sahne alamayınca darboğaza girdiğinden çözümü babadan kalan mezarlık parsellerini satmakta buldu.

Kardeşleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan tiyatro sanatçısı Orhan Çağlar, pandemi nedeniyle tiyatroların kapanmasından ötürü 2 yıldır sahne alamıyor. Kültür Bakanlığı'nın kendilerine destek verdiğini dile getiren Çağlar, bunun da yeterli olmadığını görünce ilginç bir yönteme başvurdu. Babasından kendisine ve kardeşlerine kalan mezarı satışa çıkaran Çağlar, Rize'nin çeşitli yerlerine afişler astı.

Mezarlıklarından yer satarak kendilerine ebedi komşular aldıklarını dile getiren Çağlar, "Tuza Sanat Tiyatrosu'nu kurduğumuzda işler güzel gidiyordu ama pandemi bizim işlerimizi azaltmadı bitirdi adeta. Tüm tiyatro sanatçıları için geçerli bu tabi. Bu esnada Kültür Bakanlığı'nın verdiği güzel desteklerde oldu ama hangi birine yetişsinler. 2 yıl çalışamayınca müthiş bir darboğaza girdik. Böyle büyük bir mezarlık yerimiz vardı bize ait. İstanbul'da yaşadığımız için bize burada yatmak nasip olur mu bilmiyoruz. O nedenle tapusuyla ebedi komşular alalım dedik. Oradan yola çıkarak satılığa çıkardık burayı. Epey bir rağbet var, güzel bir mezarlık çünkü. Caminin hemen altında. Bakalım sonu ne olur" dedi.

Mezarlık yeri için arayanlardan pazarlık yapanların olduğunu fakat kendilerinin fahiş bir fiyat vermediğini sözlerine ekleyen Çağlar, "Bu parsel mezarlık olarak satılırken rahmetli babam aldı ama biraz fazla aldı tabi. Allah razı olsun. Büyük bir mezarlık yeri burası, aile mezarlığımızdı. Annemin mezarı burada. Büyük bir yer olunca, maddi de çıkmaza girince dedik böyle bir şey yapalım. Kardeşler de onay verdi, şimdi buradayız. Şimdiye kadar 2 parsel verdik. Zaten 1-2 parsel daha verdik mi yeterli olacak. Ebedi komşularımız gelecek inşallah. Her şeyde bir pazarlık söz konusu olduğu gibi burada da fiyat aralığına tabii ki itiraz eden oluyor. Bizim bir mezarlığımız 6 bin 500, 7 bin lira civarına geliyor. O da böyle özel bir mezarlık yerinde çok değil diye düşünüyorum. O seviyelerden fahiş bir fiyatta koymadık. Mesleğimiz gereği mizahla uğraştığımız için burada da mizahi bir durum oldu ama gerçek sonuçta. Biz de bu gerçeği yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - RİZE

Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık
Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

525 yıldır aynı yerde duruyor! İstanbul'daki gizemli tabutun sırrı çözüldü
525 yıldır aynı yerde duruyor! İstanbul'daki gizemli tabutun sırrı çözüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Burak Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Ali Koç Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tiyatrocudan satılık temiz mezarlık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:16:04. #1.15#

title