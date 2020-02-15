: Tiyatro sanatçısı Erhan Gökgücü toprağa verildi

15.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:14

Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Erhan Gökgücü'nün cenazesi toprağa verildi.

Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Gökgücü'nün ailesi, yakınları ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt katıldı.

Gökgücünü'nün eşi tiyatro santçısı Funda Gökgücü, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak ağladı.

Cenaze namazından sonra Gökgücü'nün cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

Gökgücü'nün öz geçmişi

Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro-Oyunculuk Bölümü'nden 1963'te mezun oldu ve Devlet Tiyatroları'nda çalışmaya başladı. Birkaç ay sonra Devlet Tiyatroları'ndan (DT) ayrılarak İstanbul'da Arena, Gen-ar, Küçük Sahne, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Ankara Birliği'nde çalıştı. Ankara Oyuncuları'nın kurucularından biri olan Gökgücü, bu tiyatroda sergilenen Aziz Nesin'in "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" ile "Zat-ı Devletleri İbiş Hz." oyunlarının müziklerini besteledi. 1972'de Devlet Tiyatroları'na döndü ve sırasıyla İzmir DT, Trabzon DT (kurucu ve sanat yönetmeni) Adana DT (sanat yönetmeni) ve Ankara DT'de çalıştı. Erhan Gökgücü, 1988'den, 2005'te yaş sınırından emekli oluncaya kadar Devlet Tiyatroları Başrejisörü olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

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