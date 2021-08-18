Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti
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Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti

Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir kişi, tiyatro oyunu sırasında sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklif etti.

MERSİN (İHA) – Mersin'de bir kişi, tiyatro oyunu sırasında sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklif etti. Sürpriz evlenme teklifi, seyircilerin alkışlı destekleriyle mutlu sonla noktalandı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından, pandemi nedeniyle ayrı kalan tiyatrocularla sanatseverleri buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Mezitli'de Tiyatro Akşamları etkinliği, sıra dışı bir olaya sahne oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın da izlediği, Tiyatro Kulis tarafından sahnelenen Aşk-ı Analiz oyunu sırasında sahneye çıkan Erdem Altın, sevgilisi Latife Güler'e evlenme teklifinde bulundu.

Tiyatro oyununda sahneyi Bergüzar Tanrıverdi ile paylaşan oyuncu Özgür Ahmet Gönenler, anlattığı hikayeyi yarıda keserek, seyircilere devamını bilen olup olmadığını sordu. Daha önce tiyatrocu Gönenler ile anlaşan Erdem Altın, bunu üzerine sahneye çıkarak hikayenin devamını anlattı. Hikayenin sonunu kendi hikayesine bağlayan Altın, sevgilisi Latife Güler'e dönerek "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Altın, daha sonra sevgilisi Güler'i sahneye davet ederek evlenme teklifini yineledi.

Kendisine yapılan sürpriz karşısında uzun süre şaşkınlığını atamayan Güler, seyircilerin alkışları arasında evlenme teklifine 'evet' dedi. Yapılan evlenme teklifinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

"Böylesi güzellikler ancak Mezitli'de olur"

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, oyunun sonunda yaptığı açıklamada, dünyayı saran pandemi, felaketler ve savaşların kıskacı altında böylesi güzel olaylara tanık olmanın çok önemli olduğunu söyledi. Tarhan, "Böylesi güzellikler ancak Mezitli'de olur. İnsanlarımıza bir nebze olsun moral verebilmek adına başlattığımız Mezitli'de Tiyatro Akşamları etkinliğimizde bir de iki gencimizin hayatlarını birleştirme kararı almaları son derece güzel bir olay. Gençlerimiz; Latife Güler ve Erdem Altın, mutluluklarını Mezitli ailesiyle paylaşarak 'Burası Mezitli. Biz burada bir aileyiz' vurgusunu da ispatlamış oluyorlar. Gençlerimize bunca sıkıntı arasında bize güzel anlar yaşattıkları için teşekkür ediyor, bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - MERSİN

Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti
Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti
Tiyatro oyununun ortasında sevgilisine evlenme teklif etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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