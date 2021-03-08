Tiroid fırtınası nedir? Tiroid fırtınası belirtileri nedir?

Tiroid fırtınası tedavi edilmediğinde %20-50 arası değişen ciddi mortaliteye sahip bir durumdur. Hipermetabolik durumdaki her kritik hastada akla gelmelidir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve gebe hastalarda tiroid fırtınasının kliniği gizli ya da atipik olabilir. Peki, Tiroid fırtınası nedir? Tiroid fırtınası belirtileri nedir?

TİROİD FIRTINASI NEDİR?

Tiroid bezi günlük hayatımızda çok önemli rolleri olan T3 ve T4 isimli iki hormon salgılar. Bu hormonlar yürüme, konuşma, sindirim, kalp hızı, tansiyon, nabız hatta düşünme ve algılamaya kadar her türlü fonksiyonumuzda belirleyici rol oynarlar. Bu kadar çok işlevsel olan tiroid hormonlarının aniden ve bol miktarda kana verilmesine tiroid fırtınası denir. Yani tiroid bezi bol miktarda T3 ve T4 hormonunu hızla kana verir.

Tiroid Fırtınasının Belirtileri Nelerdir?

Tiroid fırtınası bazen dışarıdan görülebilecek bulgular verirken bazen de dışarıya hiçbir bulgu vermeden iç organlara zararlar vererek ilerler.

Tiroid fırtınası olan hastada en belirgin ve en erken bulgu "çarpıntı"dır. Hasta sol göğüs bölgesinde kalp atışlarını bariz bir şekilde hisseder. Hastalar bize bunu "adeta kalbim dışarı çıkacakmış gibi oluyor" şeklinde ifade ederler. Bu sırada nabız sayısı da artar ve nabız ritmik değildir; bazen nabız vuruşlarının arası açılır, bazen bu aralar kısalır.

Tansiyon yüksekliği ve buna bağlı baş ağrısı diğer önemli bir bulgudur. Bu durum özellikle yüksek tansiyonu (hipertansiyon) olan ileri yaştaki hastalarda hayati risk oluşturabilir. Bu kişilerde damar sertliği de olduğu için damarlar yükselen kan basıncına dayanmayarak çatlayabilir ve beyin kanaması görülebilir. Bu, hayati risk oluşturan acil bir durumdur.

Uyku bozukluğu, geceleri sık sık uyanma, sıcaktan rahatsız olma sık karşılaştığımız bulgulardır. Soğuk havalarda ince kıyafetlerle dolaşan ve üşümeyen insanlar gördüğünüzde onları bir endokrin uzmanına görünmeleri konusunda uyarmalısınız.

Diyet yapmadan hızla kilo verilmesi de bir diğer bulgudur. "Yiyorum ama kilo almıyorum" ifadesi birçok kişiyi mutlu edebilir ama bu kişilerde bir tiroid fırtınası yaşanıyor ve metabolizmanın hızlanmasına bağlı iç organlar ciddi şekilde yoruluyor olabilir. Bu kişiler ileride ciddi organ yetmezlikleri ile baş etmek zorunda kalabilirler.

Tiroid fırtınası olan hastalarda duygusal bozukluklar, depresyon (içe kapanma) ya da sinirlilik (anksiyete) de görülebilir. Yıllardır tanıdığınız, kişisel özelliklerini, huylarını bildiğiniz birinin davranışlarında değişiklikler olması, sizinle paylaşımlarını azaltması ya da tam tersine gereksiz şeylere kızıp sinirlenmesi de bize tiroid fırtınasını düşündürecek bulgulardır.

Tuvalet alışkanlığında değişiklik, sık tuvalete çıkma, ishal atakları sindirim sistemiyle ilgili olarak görülebilen diğer bulgulardır.

Tiroid Fırtınası Nasıl Teşhis Edilir?

Tiroid fırtınasının tanısı koymak zor değildir. Elbette her şey öncelikle bu şikayetler ortaya çıkınca hastalıktan şüphelenmekle başlar. İlk başvurulması gereken hekim bir endokrin uzmanıdır. Kan tahlillerinde T3 ve T4 hormonlarının çok yüksek bulunması, TSH hormonunun düşük bulunması tanıyı koydurur. Tiroid ultrasonu mutlaka yapılmalıdır. Ultrason bize hem hastalığın nedeni, hem de tedavi yöntemi hakkında bilgi verecektir. Tiroid bezinin tamamı hızlı çalışıyor olabilir ya da tiroid bezinde çok çalışan bir nodül vardır ve hastalığın nedeni bu nodüldür. Ultrason bize bunları gösterir.

Tiroid Fırtınasının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tedavinin ilk basamağı ilaçlardır. Elimizde tiroidden salgılanan hormonları bloke edecek güvenilir ilaçlarımız var. Bunların doğru dozlarda başlanması birkaç gün içinde hastayı rahatlatacağı gibi, iç organları da fırtınanın etkilerinden korur. Daha sonraki süreçte tedaviye ilaçla, radyoaktif iyotla (atom tedavisi) ya da ameliyatla devam edilebilir. Bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına endokrin uzmanı karar vermelidir.