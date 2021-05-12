Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti
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Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde ilçede bulunan şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.

İzmir'in Tire ilçesinde şehit yakınları, Ramazan Bayramı arifesinde ilçede bulunan şehitlerinin mezarlarını ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından Ramazan Bayramı nedeniyle iki günlüğüne muaf tutulan şehit yakınları, erken saatlerde kabristana geldi.

Aileler şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı aileler de Türk bayrakları asılı mezarların temizliğini yaptı.

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, şehitliğe gelerek ziyarette bulundu ve kabirlere gül bıraktı.

Şehit aileleriyle bayramlaşan Duran, AA muhabirine, "Bugün bu ülkede bağımsız olarak özgür olarak güvenlik içerisinde yaşamamızı sağlayan kahraman şehitlerimizi ziyaret ettik. Allah onlardan razı olsun mekanları cennet olsun." dedi.

Bingöl'de 1993'te şehit olan Piyade Komando Er Bülent Setreli'nin annesi 73 yaşındaki Zahide Setreli de acısının ilk günkü gibi olduğunu, her bayram öncesi şehidi için dua okumaya geldiğini dile getirdi.

Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti
Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti
Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti
Tire'de şehit aileleri, şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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