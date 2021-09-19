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Tire'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

İzmir'in Tire ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

İzmir'in Tire ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Çobanoğlu, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, Milletimizin huzuru ve esenliği için canını ortaya koymaktan çekinmeyen kahraman gazilerimizin şeref günü olarak kabul ettikleri bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Gazilerimizin "gününü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyor, vefat edenleri rahmetle anıyorum." dedi.

Törende konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da, "Şehitlik ve gazilik, vatan sevgisini, milli ve manevi değerlerini her şeyden üstün tutan Türk milleti için ulaşılabilecek en yüce makamlardır. Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızın asli unsurlarından biri olan bu kahramanlar, Türk milletinin kalbinde her zaman müstesna bir yere sahiptir. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanının da verildiği günün 'Gaziler Günü' olarak kabul edilmesi, gazilerimize duyulan saygının bir göstergesi niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizin bu müstesna gününü kutluyor, ebediyete intikal eden gazilerimizi de rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Merkez Menderes İlkokulu öğrencileri Ecrin Kayalıer, Gökşin Cennet Kaya ve Mülkiye Tanem Borozan'ın okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene, Tire İlçe Jandarma Komutanı Okay Cansu, Tire Askerlik Şubesi Başkanı Personel Teğmen Hakan Şimşek, gaziler, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Tire'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Tire'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Tire'de 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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