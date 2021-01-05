Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi
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Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi

05.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:34

Samsun'da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen Irak uyruklu genç, 2 kişi tarafından darp edilerek 18 bin lira parası ile şahsi eşyaları gasp edildi. Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da tıraş olmak için berber önünde sıra bekleyen yabancı uyruklu genci darp eden 2 kişi 18 bin lira parası ile şahsi eşyalarını gasp edip kaçtılar.

BERBER ÖNÜNDE BEKLERKEN DEHŞETİ YAŞADI

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Ağabali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Odae Sadam Ghasan Al Sammaraıe tıraş olmak için berbere gitti. İddiaya göre, Iraklı genç tıraş sırasını Kovid-19 tedbirlerin dolayı berber dükkanı önünde beklerken yanına gelen 2 kişi tarafından darp edilerek 18 bin lira parası ile şahsi eşyaları gasp edildi. Gaspçılar olay yerinden kaçtılar.

Tıraş olmak için sırada bekleyen yabancı uyruklu gencin 18 bin lirasını gasp ettiler

GÖZALTINA ALINDILAR

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili B.D ve F.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan B.D. ve F.D. "kasten yaralama ve gasp" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Tıraş olmak için sırada bekleyen yabancı uyruklu gencin 18 bin lirasını gasp ettiler
Tıraş sırasında bekleyen gence kabusu yaşattılar! 18 bin lirası ve şahsi eşyaları gasp edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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