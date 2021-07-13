TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
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TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta kendisinden haber alınamayan TIR şoförü İbrahim Koşal (48), aracının içinde ölü bulundu.

SİVAS'ta kendisinden haber alınamayan TIR şoförü İbrahim Koşal (48), aracının içinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2'nci Kısım 1'inci Cadde üzerinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Sivas'a dondurma getiren 01 DVG 04 plakalı TIR'ın şoförü İbrahim Koşal'dan haber alamayan firma yetkilileri, takip sisteminden kontrol ettiklerinde aracın sabit bir noktada durduğunu tespit etti. Durumdan şüphelenen firma yetkilileri polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine TIR'ın bulunduğu yere gelen ekipler, şoför Koşal'ın içeride hareketsiz halde yattığını gördü. İtfaiye ekipleri, aracın camını kırarak kapıyı açtı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koşal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Koşal'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
TIR ŞOFÖRÜ ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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