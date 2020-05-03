TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili Nejat Daş'a gözaltı
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TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili Nejat Daş'a gözaltı

TIR'daki 300 bin sterlin ile ilgili Nejat Daş'a gözaltı
03.05.2020 14:01 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:01

UYUŞTURUCU kaçakçılığı suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan Nejat Daş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili olarak polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU kaçakçılığı suçlamasıyla bir dönem cezaevinde yatan Nejat Daş, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da beyan edilmeden yurda sokulan 300 bin İngiliz sterlini ile ilgili olarak polis tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Edirne'ye getirilen Daş'ın sorgusu sürüyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine, Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan ve Almanya'dan gelen TIR'ı takibe aldı. TIR, polis tarafından İstanbul Büyükçekmece'ye kadar izlendi. Bir süre sonra TIR'ın yanına Nejat Daş geldi. Güvenlik güçleri TIR sürücüsü ve Nejat Daş'ı yakalayarak gözaltına aldı. TIR'da yapılan aramada, Türkiye'ye sokulurken Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'ne beyan edilmeyen yaklaşık 2 milyon 600 bin TL karşılığı olan 300 bin İngiliz Sterlini bulundu. TIR sürücüsü yapılan ilk sorgulamasında dövizin kendisinin olmadığını, sadece taşıdığını ve paraların sahibi olarak kendisine bir başka isim söylendiğini beyan etti. 

Gözaltına alındıktan sonra, Edirne'ye getirilen Daş'ın sorgusu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde sürüyor. Dövizin kaynağının da araştırıldığı öğrenildi.NEJAT DAŞ, UYUŞTURUCU GEMİLERİ İLE BİLİNİYOR

Nejat Daş ismi, 1990'lı yıllarda özellikle Akdeniz'in uluslararası sularında yakalanan uyuşturucu gemileri ile gündeme geldi. O dönemde denizde düzenlenen 2 operasyonda, 'Kısmetim-1' ve 'Lucky-S' isimli gemiler güvenlik güçlerince uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle basıldı. Bu baskınlarla ilgili hakkında soruşturma başlatılan Nejat Daş, Türkiye'den firar etti. Nejat Daş ismi, sonraki yıllarda İspanya'da da 'uyuşturucu trafiğini yönettiği' iddiasıyla gündeme geldi. Daş'ın İspanya'da birkaç defa yakalanarak cezaevine konulup, kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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