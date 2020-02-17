Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü
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Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü

Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, tipini beğenmeyen bir şahsın saldırısına uğradı. Palyaçoya yumruk atıp yerde tekmeleyen şahsı çevredekiler uzaklaştırdı.

17.02.2020 10:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:48
Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü

'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı. Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı.

Merkez ilçesine bağlı Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin açılışında palyaçoluk yapan isimli genç, bölgeden geçen birinin saldırısına uğradı. Tipini beğenmediği iddiasıyla palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

"TİPİMİ BEĞENMEDİ DİYE BÖYLE YAPMASI MI GEREKİYOR?"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bayram Aydemir, 13 yaşından beri organizasyon, müzik ve palyaço işlerinde çalıştığını söyledi. Geçen günlerde bir açılışta yine palyaçoluk yaptığını belirten Aydemir, "Ben insanlarla, çocuklarla Roman havası oynarken karşımdan gelen biri bana dik dik baktı, 'tipimi beğenmemiş', ağır kelime kullanarak, bana vurdu. Bende neden vuruyorsun diye karşılık verdim. Ondan sonra bana yumruk attı, dövmeye kalktı, yere düşürdü, tekme attı. Yani tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor? Beni tehdit etti, bir daha buraya gelmememi söyledi. Ben vazifemi yapıyorum, çocukları eğlendiriyorum, bana gelip kötü bir davranış gösterdi. 'Ben palyaçoluk yapıyorum, insanları eğlendiriyorum' dememe rağmen bana saldırdı. Ben hakkımı helal etmiyorum, Allah'a havale ediyorum. Olay bir anda oldu ve bitti. O yüzden şikayetçi olamadım" diye konuştu.

"EKMEK KAZANAN İNSANLARA BULAŞMASINLAR"

Bu mesleği çok sevdiğini ve zevk aldığını vurgulayan Aydemir, "Bundan sonra da palyaçoluk yapmaya devam edeceğim. Ben bu mesleğimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum. İşimden memnunum. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. İnşallah bundan sonraki işlerimde böyle bir olay başıma gelmez. İnsanlara bir çağrım var. Ekmek kazanan insanlara bulaşmasınlar, karışmasınlar" dedi.

Kaynak: İHA

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: Tipini beğenmediği palyaçoyu sokak ortasında dövdü
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HABER YORUMLARI (3)

  • AD:
    atarlı palyaçokardeşimm konuşuyonuzda palyaço tam bi soytarıbide adam tip tip bakıp karşılık veriyohee adamın yaptığı doğru demiyorumama palyaçoyu gariban yaptınız çozuk karı gibi
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  • İNANKİ:
    bu kardeşimiz ekmek parasını kazanmak için çalışıp helalinden para kazanma derdinde ne zararı oldu sana sen şimdi insanım diye ortalıkta dolaşan saldırgan dilerim Allah sana beterini yaşatsın
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