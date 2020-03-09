Times: Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor
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Avrupa Birliği, Brüksel, Times, Dünya
BBC

Times: Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor

İngiliz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Brüksel'e yapacağı geziyi ve Avrupa Birliği yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için yapacağı görüşmeleri değerlendirdi.

09.03.2020 05:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:45
Times: Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Brüksel'e yapacağı geziyi ve Avrupa Birliği (AB) yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için yapacağı görüşmeleri değerlendirdi. Times, Erdoğan'ın, göçmenlerin ve mültecilerin Yunanistan sınırına akın etmelerini durdurmak için AB'den yüz milyonlarca euro talep etmesinin beklendiğini yazdı.

Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haber, gazetenin Berlin muhabiri Oliver Moody ile Atina muhabiri Anthee Carassava'nın imzalarını taşıyor. Haberin başlığı, "Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor".

Gazeteye göre Avrupalı liderler bir yandan mülteci sorununun anlaşmayla çözümü için kendilerini baskı altında hissediyor, bir yandansa AB diplomatlarının deyimiyle "şantaja" boyun eğmek istemiyor.





"Erdoğan 'kapıları açma' tehdidinde bulundu"

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Sayın Erdoğan, Avrupa taleplerini yerine getirmezse yüz binlerce kişiye 'kapıları açma' tehdidinde bulundu. AB'nin 2016'da varılan anlaşmanın koşullarını yerine getirmediğini söylüyor. Bu anlaşma, Türkiye'nin 6 milyar euro yardım karşılığında sınırlarını daha sıkı kontrol etmesini öngörüyordu.

"Anlaşmayla Türklere, Türkiye hükümeti bir dizi koşulu (terörle mücadele yasalarında reform ve biyometrik pasaport uygulamasına geçilmesi gibi) yerine getirirse, Avrupa'da vize serbestisi vaat edilmişti. Bu vaat yerine getirilmedi.

"AB, Türkiye'yi göçmenleri ve mültecileri müzakerelerde baskı aracı olarak kullanıp krize neden olmakla suçluyor. Dün Avusturya gazetesi Der Standard'a konuşan Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Erdoğan'ın Yunanistan sınırındaki çatışmaları, Türk Lirası'nın istikrarsız konumu ile yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın kaybı gibi ülkesindeki sorunlarını unutturmak için kullandığını söyledi.

"Anlaşma sağlanması mümkün"

"Yine de bir anlaşma sağlanması mümkün. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kenti çevresinde insani bir "güvenli bölge" oluşturulmasına desteğe hazır olduklarının sinyalini verdi. Johannes Hahn, AB'nin 500 milyon Euro ek yardımda bulunabileceğini ima etti. Ancak Hahn, Erdoğan'ın kendileriyle uzlaşmaması halinde, bu paranın Türkiye yerine Lübnan ya da Ürdün'e de verilebileceğini söyledi. "





"Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz yaz göreve gelmesinin ardından Avrupa dışı göç konusunda solcu selefine kıyasla uzlaşmaya daha kapalı bir tutum sergiledi. Miçotakis hükümeti geçen hafta sığınma başvurularını bir ay durdurduğunu açıkladı. Miçotakis hafta sonu Türkiye'yle mülteci anlaşmasının "öldüğünü" söyledi.

"Atina gazetesi Proto Thema'da dün yayımlanan bir kamuoyu araştırması Yunanistan'da her 10 kişiden dokuzunun Miçotakis yönetiminin mülteci krizini başarıyla yönettiğini düşündüğünü gösteriyor. Aynı araştırmaya göre Yunanistan'da her 10 kişiden sekizi de bu konuda Türkiye'ye karşı daha sert tavır takınılmasına destek veriyor."

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BBC

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