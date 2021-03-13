TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda
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TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda

13.03.2021 13:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:43
TİM eski Başkanı Satıcı, yoğun bakımda

MUĞLA'da yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

MUĞLA'da yürüyüş yaparken düşerek ağır yaralanan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TİM eski Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, Bodrum'daki bir otelin bahçesinde yürüyüş yaparken düştü. Başını yere çarpan Satıcı, yaralandı. Çevredekiler tarafından özel araçla hastaneye kaldırılan Satıcı'nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Ameliyata alınan Satıcı, yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutuldu.

Satıcı'nın yakınları ve çalışma arkadaşları, hastaneye gelerek bilgi aldı.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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