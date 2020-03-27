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Till Lindemann kimdir? Till Lindemann kaç yaşında, nereli?

Rammstein grubu ile bilinen Till Lindemann hayatı merak ediliyor. alışılmışın dışında müzik tarzı ve sahne performanslarıyla tanınan Rammstein grubu, hard rock ve metal türleirnde şarkılar seslendiriyor. Rammstein solisti olan Till Lindemann kimdir? Till Lindemann eşi kim? İşte ayrıntılar...

27.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:38
Till Lindemann kimdir? Till Lindemann kaç yaşında, nereli?

Till Lindemann, Almanya'da doğdu ve eğitimini yatılı olarak sürdürdü. Yüzme sporu ile ilgilense de sakatlık nedeniyle bıraktı. Birçok farklı işte çalıştı ve en sonunda müzik yapmaya başladı. İlk profesyonel kariyerine First Arsch grubunda davul çalarak başladı. Ardından Feeling B ile çalışsa da kısa süre sonra Rammstein kurulur. Till Lindemann şarkıları, biyografisi haberimizde.

TİLL LİNDEMANN KİMDİR?

Lindemann, 4 Ocak 1963 tarihinde Leipzig'de dünyaya geldi fakat Schwerin'de, Wendisch-Rambow adlı bir köyde büyüdü. Bir şair olan babası Werner Lindemann'la iyi bir ilişkileri olmadı. Eski bir gazeteci olan annesi, Brigitte "Gitta" Lindemann ile babası 1975'te boşandılar. Babası, Kasım 1992'de alkol komasına girerek hayatını kaybetti. 11 yaşındayken Rostock Sports Club adlı bir spor okuluna gitti ve 1977-1980 yılları arasında yatılı bir okulda eğitim görmeye başladı. Spor okulundan 1979 yılında ayrıldı, omzunun sakatlanmasıyla da profesyonel anlamda ilgilendiği yüzücülüğü de bıraktı. Genç yaşlarda çeşitli işlerde çalıştı ama en çok sepet örücülüğü yaptığı bilinir.

Till Lindemann kimdir? Till Lindemann kaç yaşında, nereli?

Lindemann'ın, 1981'de askerlik döneminde hapis süreci olmuştur. Lindemann 22 yaşındayken, ilk kızı Nele doğmuştur. Nele doğduktan sonra bebeğinin annesi ile evlenmişler ama bir süre sonra boşanmışlar ve Nele'yi de uzun süre tek başına büyütmüştür. Sonraki süreçte turneler nedeniyle annesiyle büyümeye başlamışlar. Ünlü sanatçının, Anja Köseling adlı eski kız arkadaşından bir kızı daha vardır. Dğer yandan da iki de oğlu bulunuyor.Berlin Duvarı'nın 9 Kasım 1989 tarihinde açılmasıyla yeni bir hayata başlamştır.

FİRST ARSCH GRUBUYLA MÜZİĞE BAŞLADI

Şarkıcı, 1986 yılında punk grubu First Arsch'da davul çalarak müzik hayatına başladı. Grubun Saddle Up adlı bir albümü vardır. Lindemann, şarkı sözü yazmaya daha sonra başlar. Feeling B adlı bir grupta da yer alır. Lied von der unruhevollen Jugend (Kıpır kıpır olan gençliğin şarkısı) adlı şarkıda, Rammstein'ın şimdiki altı üyesinden ikisi olan Paul Landers ve Christian Lorenz ile birlikte çaldı. Bu şarkı, Feeling B'nin çıkardığı Hea Hoa Hoa Hea Hea Hoa (1990) adlı albümündedir.

Till Lindemann kimdir? Till Lindemann kaç yaşında, nereli?

RAMMSTEİN GRUBU KURULDU

1994 yılında Lindemann, Richard Kruspe, Oliver Riedel ve Christoph Schneider bir şarkı yarışmasına katılır ve bu yarışmayı kazanarak stüdyoda, profesyonel olarak müzik işine girme şansını yakalar. Berlin'e taşınan Lindemann ve sonradan Paul Landers ve Christian Lorenz'in de aralarına katılması ile Rammstein doğmuştur. Aynı zamanda bir şair olan müzisyenin, Kasım 2002 tarihinde yayınladığı Messer adlı bir şiir kitabı vardır. Ayrıca 2013 yılında "In Stillen Nachten" adlı ikinci şiir kitabı yayınlanmıştır. Sıradışı sahne gösterileriyle tanınan sanatçının Almanca, İspanyolca ve İngilizce bildiği öne sürülüyor. Ayrıca gitar, bateri ve mızıka da çalmaktadır.

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