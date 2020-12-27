Tiktok Parlayan Yıldızlar Yarışmasının İlk 20 Finalisti Belli Oldu

TikTok, "Parlayan Yıldızlar" kampanyasıyla müziğin yeni yeteneklerini keşfetmek için kullanıcılarını müzikal performanslarını sergilemeye davet ediyor. TikTok ve Avrupa Müzik iş birliğiyle yapılan Parlayan Yıldızlar yarışmasının ilk 20 finalisti belli oldu.

Dünya'nın önde gelen kısa video platformu TikTok, müziğin yeni yeteneklerinin geniş kitlelere ulaşması için önemli bir platform haline geldi. Kullanıcılarına daima yeteneklerini ve yaratıcılıklarını sergilemelerine fırsatlar sunan TikTok, şimdi de Avrupa Müzik'le bir araya gelerek gelecek vaadeden kullanıcıları için bir müzik yarışması gerçekleştirdi. 2-15 Aralık tarihinde gerçekleşen yarışmanın ilk 20 finalisti belli oldu.

TikTok DNA'sının özel bir parçası olan müzik, kullanıcıların kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etmesinin en iyi yolu. Parlayan Yıldızlar yarışmasına kayıt yaptıran yarışmalar özgün müzik eserlerini seslendirdikleri kısa bir video gönderdi. Videoları yapımcı ve DJ Serdar Ayyıldız, müzik sanatçısı Hakan Mengüç, müzik grubu Sufleband, ünlü şarkıcılar Aydilge Sarp, Özgün Uğurlu, Gökcan Sanliman ve müzik yapımcısı, besteci ve söz yazarı Tarık İster'den oluşan bir jüri heyeti değerlendirdi.

50 FİNALİSTE HEDİYELER

En iyi 20 finalist TikTok Live üzerinden yapılacak özel Yılbaşı Gecesi şovunda konuk olarak yer alma fırsatına sahip olacak. Yarışmanın ilk 50 finalistini de özel hediyeler bekliyor.

Müziğe yeni başlayanlar da dahil olmak üzere birçok müzisyen eserlerini paylaşmak ve kitlelere ulaşmak için TikTok'taki potansiyeli görüyor. Türkiye'de son zamanlarda dikkat çeken Ceren Cennet, Ece Mumay, Fatih Bulut ve Kimbureyhan TikTok üzerinden popüler olan müzisyenlerden sadece birkaçı.

TikTok için müzik, yetenek kampanyalarından daha önemli bir rol oynuyor. Kullanıcılar sadece yarışmaya katılmak için değil kısa video formatında eğlenceli içerikler oluşturmak, keşfetmek ve paylaşmak için de müzikal yeteneklerini sergiliyorlar.

İşte yarışmanın 20 finalisti: