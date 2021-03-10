TikTok Neden Bu Kadar Popüler ve Bağımlılık Yapıcı?

TikTok, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biridir ve kullanıcı tabanı büyümeye devam etmektedir. İşte bu kadar çok insanın hala TikTok bağımlısı olmasının ve yakın zamanda onu kullanmayı bırakmayacaklarının nedenleri.

TikTok'un Kısa Bir Özeti

TikTok'un dünya çapında bir milyardan fazla aktif kullanıcısı var ve bu sayı artmaya devam ediyor. Şu anda döngünün dışındaysanız, bu kullanım miktarı şaşırtıcı görünüyor, ancak bu kadar çok gencin hala uygulamaya bağımlı olmasının çok iyi nedenleri var.

2020'nin başlarında, TikTok'un neden bu kadar çok sadık kullanıcısı olduğunu keşfettik. Bununla birlikte, hızlı ve sürekli büyümesinin ışığında, kullanıcıların TikTok beslemesinde gezinerek saatler hatta günler geçirmesine neden olan uygulamanın ne yaptığını keşfetmek istedik.

"Sizin İçin" Sayfası ve Algoritma

Bu kadar çok gencin ve her yaştan insanın hala TikTok'a bağımlı olmasının en büyük nedeni, uygulamanın "Sizin İçin" sayfası veya FYP olarak bilinen içerik keşif akışıdır. Bu sayfa, uygulamada birincil zaman çizelgesi görevi görür ve insanların yeni içeriği nasıl bulduğunu gösterir. TikTok, belirli bir kullanıcıyı göstermek için FYP'yi en uygun içerikle doldurmak için AI ve makine öğrenimini kullanan benzersiz bir algoritma tarafından desteklenmektedir.

İlgi alanlarınızı belirlemek için uygulama, öncelikli olarak etkileşimde bulunduğunuz video türlerini titizlikle izler. Örneğin, dış mekanı merkez alan klipleri beğenir, yorum yapar veya paylaşırsanız, özet akışınızda dış mekanla ilgili daha fazla video görürsünüz. Algoritma ayrıca, aynı kullanıcıların etkileşimde bulunduğu farklı videolara dayalı ilişkiler kurar. Bu, satın alınan ürünlere göre öneriler oluşturan Amazon'un "birlikte satın alınanlar" bölümüne benzer.

Öncelikle gerçek hayatta birbirini tanıyan insanlar arasındaki bağlantılar üzerine inşa edilen diğer sosyal ağların aksine, TikTok gördüğünüz içeriği optimize etmeye odaklanır. TikTok'ta tanıdığınız veya takip ettiğiniz kimseyi görmeden saatlerinizi harcamak tamamen mümkündür çünkü platform algoritmik keşif ile yönlendirilir.

FYP'nin doğası gereği, uygulama, siz onu kullanmaya devam ettikçe ne tür içeriklerden keyif alacağınızı anlamada daha iyi hale gelir. İnsanların uygulamada çılgınca farklı deneyimler yaşamasının nedeni budur. Birçoğu FYP'lerini çoğunlukla dans videoları ve şarkı performanslarıyla doldururken, diğerleri yalnızca yemek pişirme, ev onarımı ve dijital boyama videolarını görüyor.

TikTok Trendleri

TikTok'un bu kadar baskın olmasının bir başka büyük nedeni, popüler şarkılar için dans meydan okumaları veya popüler uygulama içi filtrelerle uyumlu videolar gibi trendlerin yaygınlığıdır. Algoritma, şu anda popüler olan belirli çevrimiçi trendlere uyan içeriğe öncelik verir. Sıcak trendler daha fazla etkileşim kazanma eğiliminde olduğundan, diğer kullanıcılar sıklıkla bu trendlere uyan içerikler oluştururlar.

TikTok'ta trendlerin ortaya çıkmasının en büyük nedeni ses sistemidir. Kullanıcılar bir video yüklediklerinde, söz konusu videonun sesi dudaklarla senkronize edilebilir veya diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Örneğin, bir kişi popüler bir şarkının remiksini oluşturuyorsa, o belirli ses klibi sonunda binlerce başka videoda kullanılabilir.

Bu aynı zamanda, TikTok'un şarkıların Billboard ve Rolling Stone gibi pop müzik listelerinde akış toplaması ve büyümesinin baskın yolu haline gelmesinin büyük bir nedenidir. Son iki yılın en büyük ve en baskın hitlerinin çoğu TikTok trendlerinden kaynaklandı. Bazen belirsiz veya eski şarkılar da beklenmedik bir artış sağlayabilir. Örneğin, 1977'de piyasaya sürülen Fleetwood Mac'ın Dreams şarkısı, kısa süre önce TikTok'ta bir trend haline geldi ve aynı hafta içinde pop müzik listelerine geri döndü.

TikTok'taki Topluluklar

Son olarak, TikTok çok çeşitli içeriğe ev sahipliği yapmaktadır. Klip ve içerik oluşturucu grupları normalde "TikTok toplulukları" olarak adlandırılır ve benzer videolar, sesler ve ortak etiketlerle karakterize edilir. Her niş konu için, bu belirli konuyla ilgili videolar yapan binlerce kullanıcı vardır.

Örneğin, fantezi estetiğine ve ormandaki evlerin videolarına odaklanan "kulübe" adlı bütün bir TikTok alt kültürü var. Tuğla döşemeye, dondurma kepçelemeye, boya renklerini karıştırmaya ve şirket logolarını canlandırmaya odaklanan milyonlarca görüşe sahip tüm TikTok toplulukları var.

Konuların çeşitliliği, hem izleyiciler hem de içerik oluşturucular açısından kullanıcı tabanının ne kadar geniş olduğuna katkıda bulunur. Ayrıca, birçok farklı türde işletmeyi uygulamaya katılmaya ve ürünlerini tanıtmak için içerik oluşturmaya motive eder.

Sosyal Medyanın Geleceği

TikTok, tüketim alışkanlıklarımızı şekillendirmede makine öğrenimi ve yapay zekanın rolünün harika bir örneğidir. E-ticaret sitelerinin ne satın alacaklarını önermek için kullanıcı odaklı algoritmaları kullandıkları gibi, TikTok'un platformu da belirli içerik türlerinin büyümesini sağlamak için kullanıcılarına bağlıdır.

TikTok, hem teknik gizlilik alanında hem de daha geniş siyasi söylemde pek çok şaşkınlığa neden olan çok sayıda gizlilik endişesine sahiptir. Uygulamanın keşfi güçlendirmek için kullanıcı bilgilerini kullanmaya bağlı olması nedeniyle, uygulamanın kullanıcıları hakkında gerçekte ne kadar veri topladığı ve bu verilere kimin erişimi olduğu hakkında birçok soru sorulmaktadır. Bu gizlilik endişelerinin çoğunu TikTok ile ilgili önceki yazımızda ele almıştık. Telefonunuza yüklediğiniz diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi, gizli, tanımlanabilir bilgileri paylaşırken dikkatli olun.

Kaynak: Tekmoloji