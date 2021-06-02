TikTok: Hollanda'da on binlerce ebeveyn 'Çocuklar korunmuyor' diyerek sosyal medya devine 1,4 milyar euroluk dava açtı
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BBC

TikTok: Hollanda'da on binlerce ebeveyn 'Çocuklar korunmuyor' diyerek sosyal medya devine 1,4 milyar euroluk dava açtı

TikTok: Hollanda'da on binlerce ebeveyn 'Çocuklar korunmuyor' diyerek sosyal medya devine 1,4 milyar euroluk dava açtı
BBC - Haberler | Dünya

Hollanda'da 64 binden fazla ebeveyn, çocukların güvenliği ve mahremiyetini yeterince korumadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok aleyhine toplam 1,4 milyar euroluk dava açtı.

Hollanda'da 64 binden fazla ebeveyn, çocukların güvenliği ve mahremiyetini yeterince korumadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok aleyhine toplam 1,4 milyar euroluk dava açtı.

Dava dilekçesi, Hollandalı ebeveynleri temsilen Piyasa Bilgi Araştırma Vakfı (SOMI) tarafından Amsterdam Mahkemesi'ne sunuldu. Vakıf temsilcisi Cor Wijtvliet, düzenleyicilerin TikTok'a karşı yeterince harakete geçmemesi üzerine mahkemeye gitme kararı aldıklarını söyledi.

SOMI'ye göre TikTok, gizlilik mevzuatı da dahil birçok Avrupa yasasını ihlal ediyor.

Hollanda'da 1 milyondan fazla çocuk kullanıcıyı ilgilendiren dava dilekçesinde, TikTok'un, uygun şekilde izin istemeden hedefli reklamları görebilmeleri için çocuklardan veri topladığı savunuldu. Davacılar, bu verilerin hangi amaçla toplandığının da açıklanmadığını belirtti.

Davacılar, TikTok'un çocukları korumak için yeterince çaba göstermediğini de öne sürerek, kullanıcıların birbirlerini tehlikeli şeyler yapmaya zorlaması nedeniyle, dünyanın bazı ülkelerinde çocukların öldüğüne işaret etti.

Dilekçede, bu yılın başlarında İtalya'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunun TikTok'taki tehlikeli bir meydan okuma nedeniyle öldüğü vurgulandı. Normalde 13 yaşın altındaki kullanıcılara izin verilmemesi gerekirken, TikTok'un bunu uygun şekilde kontrol etmediği kaydedildi.

Sosyal medya platformu ise reşit olmayan kullanıcıların güvenliğini sağlamak için çok fazla şey yapıldığını savunuyor. TikTok sözcüsü, Hollanda medyasına, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korumanın, en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.

TikTok, daha önce 13-15 yaş arasındaki kullanıcıların hesaplarının "gizli" olarak ayarlandığını ve videoları otomatik olarak görmelerinin engellendiğini açıklamıştı.

TikTok, çocuklara yönelik uygunsuz videoların engellendiğini ve kullanıcıyı rahatsız eden göresellerin de rapor edildiğini belirtiyor.-

Nisan ayı sonunda İngiltere'de de TikTok aleyhine benzer iddialarla dava açılmıştı. İngiltere Çocuk Komisyonu'nun eski üyesi Anne Longfield'in açtığı avada, TikTok'un, çocukların telefon numaraları, videoları, konumları ve biyometrik bilgileri gibi verileri "yeterli uyarıda bulunulmadan" topladığı iddia edildi.

TikTok'un bu bilgileri toplarken yeterince şeffaf davranmadığı, yasanın gerektirdiği izinleri almadığı ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağıyla ilgili ebeveynleri ve çocukları bilgilendirmediği savunuluyor.

BBC
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TikTok: Hollanda'da on binlerce ebeveyn 'Çocuklar korunmuyor' diyerek sosyal medya devine 1,4 milyar euroluk dava açtı - Haberler
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