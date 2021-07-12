TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar'ın müze evi Sudan hükümetine teslim edildi
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TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar'ın müze evi Sudan hükümetine teslim edildi

TİKA'nın restore ettiği Sultan Ali Dinar'ın müze evi Sudan hükümetine teslim edildi
Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Satti - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından restore edilen Sultan Ali Dinar'ın müze evi, Sudan Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından restore edilen Sultan Ali Dinar'ın müze evi, Sudan Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine Sultan Ali Dinar'ın torunu Sultan Ahmed Hüseyin Eyyüb, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden ve Sudan Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdür Vekili Galya Carulnabi katıldı.

Sultan Ali Dinar'ın torunu Sultan Eyyüb, törenden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu tarihi esere ihtimam gösterdiği ve restore ettiği için TİKA'ya şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Sudan - Türkiye ilişkilerine önem veren özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirten Eyyüb, bu çalışmanın Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid dönemde önemli yere sahip olan Sultan Ali Dinar'ın hatırına gerçekleştiğini söyledi.

100 yıl önce Darfur Sultanı Ali Dinar'ın döneminde Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün buradan gönderildiğini dile getiren Sultan Eyyüb, Sudan hükümetini ve Sudan halkını bu esere daha fazla ilgi göstermeye davet etti.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Türkiye ve Sudan'ın köklü ilişkilere sahip iki ülke ve köklü ilişkilerinin sembollerinden birinin Darfur Sultanı Sultan Ali Dinar olduğunu belirtti.

Sultan Ali Dinar'ın hatırasına ve mirasına sahip çıkmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına Sultan Ali Dinar'a ait olan ve müze olarak kullanılan evin 2016 yılında restorasyon çalışmalarına başlandığını söyleyen Özden, bugün müze evi Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini dile getirdi.

Özden, bu teslimin yeni projeler için bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Sultan Ali Dinar müze evinin teslim edilmesinden memnuniyetini ifade eden Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdür Vekili Galya Carulnabi de restore işlerinde sarf ettiği çabalardan dolayı özellikle TİKA'ya ve Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Carulnabi, eski haline dönmemesi için Sudan hükümetinden müzeye sahip çıkmasını, en kısa sürede açılışını gerçekleştirecekleri müzeyi herkesin ziyaret etmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmed Osama Satti

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