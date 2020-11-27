GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti

27.11.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:15

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Güzelyurt ve Türkmenköy'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğüne bağlı Güzelyurt ve Türkmenköy'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Güzelyurt'ta modernize edilen fidan üretim istasyonunu ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Oğuz, burada yaptığı açıklamada, TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen sera projesinin kendileri ve ülkedeki çiftçiler için çok önemli olduğunu söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini

Oğuz, "Tarımsal Araştırma Enstitüsünün şu anda yıllık 70 bin olan fidan üretimi, TİKA'nın yaptığı katkılarla 300 bine çıktı." dedi.

Modernize edilen sistemin ısı ve nemi otomatik olarak ayarladığını kaydeden Oğuz, böylelikle bir fidanın yetişmesi için geçen sürecin daha da kısalacağını söyledi.

Oğuz, amaçlarının KKTC genelindeki üreticilerinin fidan taleplerini uygun fiyatla temin etmek olduğunu ifade ederek, TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

"Fidanlar kısa sürede oluşacak"

Büyükelçi Başçeri, Lefkoşa Büyükelçiliği olarak KKTC Tarım ve Orman Bakanlığının birçok projesine desteklediklerini, bunların başında da Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün projelerinin geldiğini kaydetti.

Salgın dönemine rağmen Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünde çok yoğun faaliyetler gerçekleştirildiğini ve rafların fidanlarla dolu olduğuna işaret eden Başçeri, "Şimdi onların toprakla buluşma zamanı geldi. Toprakla buluşurken klasik yöntemlerden farklı yöntemin denenmesi için burada neredeyse deneysel bir çalışma yapılıyor. Buna da TİKA'nın bir desteği var. Böylelikle çok daha uzun sürede toprağa köklenen fidanlar kısa sürede oluşacak, bu da kapasiteyi artıracak." dedi.

Başçeri, kapasitenin artmasının Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu kapasitenin çeşitli ürünlerle çok daha genişletilmesi için yapılacak çalışmalara gereken katkıyı vermek için hazır olduklarını ifade etti.

GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti
GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti
GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti
GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

İlgili Haberler

TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor
TİKA, Sudan'da istihdama yönelik projelerini sürdürüyor
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği
TİKA'dan Kolombiya'da pazar yerine donanım desteği
Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek
Kamerunlu öğrencilere TİKA'dan destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Alaattin Çakıcı
Magazin Teoman Enes Batur Hande Erçel İbrahim Büyükak
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Rıza Çalımbay Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Malatya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GÜZELYURT - TİKA, KKTC'deki fidan üretim istasyonlarını modernize etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:15:18. #1.15#
title