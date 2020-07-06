TİKA, Gürcistan'da 45 Ahıska Türkü ailenin evlerinin tadilatını yaptı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gürcistan'ın Ahıska ve Gori şehirlerinde ikamet eden 45 Ahıska Türkü aileye, evlerinin tadilatını yaparak sera desteği sağladı ve seracılıkla ilgili eğitimler verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Gürcistan'ın Ahıska ve Gori şehirlerinde ikamet eden 45 Ahıska Türkü aileye, evlerinin tadilatını yaparak sera desteği sağladı ve seracılıkla ilgili eğitimler verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'ın Ahıska ve Gori şehirlerinde ikamet eden ve ağır sosyo-ekonomik koşullarda hayatını sürdüren Ahıska Türkleri, yaşadıkları evlerin çatı, kapı, pencere ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanmasıyla daha iyi fiziki şartlarda yaşama imkanına kavuştu.

Gürcistan'ın 5 bölgesinde 45 aileye verilen destekle tadilat ve tamirat giderlerini karşılayacak ekonomik güce sahip olmayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve TİKA'ya duydukları minnettarlığı dile getirdi.

Projeden yararlanan Taverani köyünden Tezegül Faziliyeva, "Azerbaycan'dan vatanıma, Ahıska'ya göç ettim. Allah razı olsun Türkiye devletinden bize seralar yaptılar. Buralarda istediğimiz bitkileri yetiştiriyoruz ve onlardan kazanç elde ediyoruz." şeklinde konuştu.

Tsiteliubani köyünden Shukri Aflatov ise "Fidanlarımızın meyveleri sofralarımızda, bize kazanç sağlıyor. Allah Türkiye'den, TİKA'dan çok çok razı olsun. Bize güzel imkanlar yarattı." dedi.

Öte yandan 43 aileye de sera desteği sunulurken, kendi kendilerine yetebilen ve günlük elde ettikleri ortalama 15-20 kilogram ürünü satabilme gücü kazanan halkın ekonomik hayatın önemli bir parçası olması sağlanmaya çalışılıyor.

Toplamda 215 kişinin faydalandığı sera desteği projesi kapsamında, kendilerine ait arazilerinde seralarına kavuşan Ahıska Türklerine sulama teknikleri, seracılık, bitki zararlılarıyla mücadele gibi farklı konularda tarım uzmanlarınca teorik ve pratik eğitimler de veriliyor.

Ayda 16 saat süren teorik eğitimlerin 1 yıl sürmesi ve 200 saati aşkın eğitim programı düzenlenmesinin yanı sıra çözüm talebinde bulunan ailelerin uzaktan eğitim ve sosyal medya üzerinden günlük ve haftalık olarak da tarım uzmanlarından kesintisiz destek alabilmesi sağlanıyor.

Kaynak: AA