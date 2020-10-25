TİKA'dan Sudan'da "madde bağımlılığı"nı yenen gençlere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Sudan'da madde bağımlılığından kurtulan sokak çocukları ve gençlere mesleki eğitim malzemeleri temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Doğu Afrika ülkesi Sudan'da madde bağımlılığından kurtulan sokak çocukları ve gençlere mesleki eğitim malzemeleri temin etti.

Başkent Hartum'da yerel Bit Makali derneğinin mesleki eğitim verdiği madde bağımlılığından kurtulan gençler, TİKA'nın makine ve cihaz desteğiyle de iş sahibi oldu.

Başkent Hartum'daki Polis Evi'nde düzenlenen TİKA'nın hibe ettiği malzemelerin teslim törenine, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, Bit Makali Derneği Başkanı Lubna Ali Abdulrahman, Sudan polis teşkilatından yetkililer katıldı.

Büyükelçi Neziroğlu burada yaptığı konuşmada, "Uyuşturcu bağımlısı 105 gence düzenlenen eğitim programlarının ardından TİKA tarafından malzeme desteği sağladık. Sudan'da bir sivil toplum kuruluşu ve Spor Bakanlığının katkısıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Çocuklar elhamdülillah bu uyuşturucu belasından kurtuldular. Bir kısmı berber bir kısmı tamirci olacaklar, farklı alanlarda hizmet edecekler inşallah. Biz makine cihaz desteği sağladık kendi işlerini yapıp kendi paralarını kazanacaklar. Son derece mutluyuz." diye konuştu.

TİKA Koordinatörü Özden, "İlaç ve madde bağımlılığından kurtarılıp mesleki eğitim almış 105 gence mesleki eğitimlerini üretime dönüştürecek malzemeler temin ettik. inşallah bundan sonra kendi ayakları üzerinde duracaklar, üretime katkı sağlayacaklar. Kendilerini uyuşturucu bağımlılığına sevk eden engellerden kurtulmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Bit Makali Derneği Başkanı Lubna Ali Abdurrahman da desteklerinden dolayı Türkiye ve Türk STK'larına teşekkür ederek daha fazla destek çağrısı yaptı.

Farklı ülkelerden de destek daveti aldıklarını belirten Abdurrahman, "TİKA ve Türkiye ile iş birliği yaprak ancak başarılı olabildik." diye konuştu.

TİKA'nın malzeme desteği sağladığı gençlerden Bekri Muhammed Musa, şunları söyledi:

"Sokakta yaşıyordum. Bit Makali Derneği bize sahip çıktı, rezillikten kurtardı. Meslek sahibi yaparak hayatımızı kurtardı. Ben demirciyim. TİKA'nın sağladığı malzeme desteğiyle artık kendi işimi yapabileceğim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ahmed Ali adlı genç de "Artık ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz. Bu imkanları sunanlardan Allah razı olsun. Buradan sokakta yaşayan tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin bu kötü hayattan kurtulun aramıza katılın." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abbas M. Idris