'TIK' UĞRUNA BU SEFER METROBÜS ÜSTÜNDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NÜ GEÇTİ

SOSYAL medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen Özer, hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.

Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamış ve bu görüntüleri de sosyal medyadan yayınlamıştı. Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada beğeni için çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Özer bu sefer metrobüs üstünde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçti. Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen Özer, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan Özer, yatarak üstünde gizlendi. Hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan Özer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen metrobüsün üstünden Anadolu Yakası'ndaki ilk durakta indi. Perondaki yolcuların arasında yürümeye başlayan Özer'i güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlileri Özer'i kovalamaya başladı. Özer kaçmayı başardı.

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