Ticaret Bakanı Pekcan: "Maalesef ikili ticaret hacmimiz dengesiz bir yapıya sahiptir"
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'ın konuşması Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Japonya İş Federasyonu (Keidanren) tarafından Imperial Hotel'de düzenlenen Japon iş adamlarıyla buluşma toplantısına katıldı.
Kaynak: AA
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