Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton ile bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasını gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasına imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.