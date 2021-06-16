Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton ile bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasını gerçekleştirdi
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Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton ile bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasını gerçekleştirdi

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton ile bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasını gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasına imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin Limanı'nda 1 ton ile Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasına imza atan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik etti.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması gerçekleştirdi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yakalamanın Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalaması olduğunu duyurdu. Ayrıca Bakan Muş, bu operasyonda görev alan Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ettiğini ifade etti. - ANKARA

Gümrük Muhafaza ekipleri, 1 ton ile bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasını gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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