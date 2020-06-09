THY, Ukrayna'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenledi
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THY, Ukrayna'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenledi

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Ukrayna'da kalan 323 vatandaşın daha yurda dönmesi için Kiev'den akşam saatlerinde özel sefer düzenledi.

THY, Ukrayna'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenledi
09.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:49

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Ukrayna'da kalan 323 vatandaşın daha yurda dönmesi için Kiev'den akşam saatlerinde özel sefer düzenledi.

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla yurtdışında kalan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için başlattığı özel seferler devam ediyor. Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Ukrayna'da kalan 323 vatandaşın daha yurda dönmesi için Kiev'den akşam saatlerinde özel sefer düzenledi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin duyurusu üzerine başvuruda bulunan 323 kişiyi taşıyan TK 4922 sefer sayılı THY uçağı, bu akşam Kiev Borispol Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

BÜYÜKELÇİ GÜLDERE: 2 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZ YURDA GÖNDERİLDİ

Havaalanında Demirören Haber Ajansı'na  konuşan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Ukrayna'da bugüne kadar birkaç farklı program dahilinde bin 700'ün üzerinde Türk vatandaşının Türkiye'ye gönderildiğini belirtti. Nisan ayında 4 büyük THY uçağıyla yapılan seferlerle binden fazla vatandaşın yurda döndüğünü hatırlatan Güldere, "Bugün Kiev ve civarındaki vatandaşlarımızdan oluşan 350'ye yakın yolcuyla bir seferimiz var. Bu seferle birlikte toplamda 2 bini geçmiş olacağız. Ama daha işimiz bitmedi. Odesa bölgesinde bizden haber bekleyen öğrencilerimiz, vatandaşlarımız var. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz. Onlarla ilgili çalışmalarımızı da sonuçlandırma noktasına geldik. Bu hafta sonundan itibaren inşallah onlarla ilgili haberleri paylaşmayı da umuyoruz" dedi.

TARİFELİ UÇUŞLAR 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Ukrayna havaalanlarının yurt dışı uçuşları için 15 Haziran'dan itibaren açılacağını belirten Güldere, "Ukrayna, uçuşları başlatmak için Yunanistan gibi bazı ülkelerle dahi daha müzakerelere devam ediyor. Pek çok ülkeyle henüz tarihin adı konmuş durumda değil. Türkiye bu konuda erken yola çıktı. Ukrayna makamlarıyla temaslarımıza başladık. Bir an evvel karşılıklı seyahatleri başlatmak noktasında iki taraf da mutabık. Son olarak dışişleri bakanları seviyesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde de aynı şekilde 1 Temmuz tarihi zikredildi. Karşılıklı olarak iradeler teyit edildi. Bu çerçevede, olağanüstü bir durum olmazsa inşallah 20 gün sonra ilk uçuşların başlamasını bekliyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YAPABİLECEĞİMİZ NE VARSA YAPIYORUZ"

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının özellikle karantina döneminde çektiği çeşitli sıkıntılar, zorluklar olduğuna değinen Büyükelçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlara biz Büyükelçilik olarak, iş dünyamızın, derneklerimizin de desteğiyle yardımcı olmaya çalıştık. Ramazan ayı boyunca, ramazan öncesinde yardım kolileri, gıda kolileri hazırlandı. Türkiye'ye dönüş konusunda vatandaşlarımızın taleplerini elden geldiğince karşılamaya çalıştık. Şimdi tabii ekonominin çarkları dönmeye başlayınca bize intikal eden şikayetler, sıkıntılar oldukça azaldı. Ama tamamen sıfırlanmadı. Acil durum numaramıza, Büyükelçiliğimizin e-postasına, sosyal medya hesaplarına gelen her başvuruyu ciddiyetle inceliyoruz, yapabileceğimiz ne varsa, vatandaşlarımıza katkımızı sağlıyoruz. Bizimle temas içinde olmaya devam etsinler. Kapımız, telefonumuz, gönlümüz her zaman açık. Bu hafta sonu ambulans uçakla bir kardeşimizi de Türkiye'ye gönderdik. Yapılabilecek her şey burada vatandaşlarımızın istifadesine sunuluyor. Bizimle düzenli temasta kalsınlar. Büyükelçilik onların ikinci evi. Biz onlar için buradayız. "

"DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Özbey Yıldız isimli vatandaş ise 3 aydır Ukrayna'da bulunduğunu ve Türkiye'ye dönebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgını öncesi geldik. Burada serbest ticaretle uğraşıyoruz. Gelir gelmez karantina başlayınca ister istemez burda kalmak zorunda kaldık. Türkiye'ye dönebilmek için yaklaşık 3 hafta önce başvurduk. Devletimize böyle bir imkanı bize sağladığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN"

Serkan Ay adlı vatandaş ise "Ukrayna'da yaşıyorum. Ailemle birlikte Türkiye'ye gitmeyi yaklaşık 4 aydır bekliyoruz. Konsolosluk çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bize çok yardımcı oldular. Ellerinden gelen yardımı esirgemediler. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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