THK Kilis Şube Başkanı Tırnaksız Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

KİLİS (İHA) - THK Kilis Şube Başkanı Mehmut Uğur Tırnaksız ve THK Kilis Şube Havacılık Rehber Öğretmeni Mehmet Oğul, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, 7 Aralık Üniversitesinde verilebilecek radyo kontrollü model uçak eğitimi, hava araçları eğitimi ve THK havacılık faaliyetlerine ilişkin tanıtıcı seminer ve sunumların gerçekleştirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Bu bağlamda 7 Aralık Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde havacılıkla ilgili kursların açılmasına karar verildi.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST yarışmalarında insansız hava araçlarıyla Üniversiteyi temsil edecek öğrencilerin yarışmalara katılımları için gereken alt yapıların hazırlanması da görüşülen konular ela alındı.

Rektör Karacoşkun, Üniversitenin havacılık alanında yapılacak her türlü etkinlik ve çalışmayı önemsediklerini ifade ederek, görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirterek Uğur Tırnaksız ve Mehmet Oğul'a teşekkür etti. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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