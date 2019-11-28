The Irishman filminde geçen Jimmy Hoffa kimdir? The Irishman filmi konusu

28.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:35

The Irishman filminde Frank Sheeran karakterinin gözünden II.Dünya Savaşı dönemindeki suç olayları konu ediliyor. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan işçi sendikası başkanı Jimmy Hoffa'ya da değiniliyor.The Irishman konusu nedir? Jimmy Hoffa ölümü, filmi ve daha fazlası haberimizde…

THE IRİSHMAN KONUSU

II. Dünya Savaşı'nda görev alan eski bir asker olan Frank Sheeran, New York'un beş büyük mafya ailesi arasındaki Russell Bufalino için pek çok cinayet işliyor, dolandırıcılık yapıyor. Filmde 'İrlandalı' (The Irishman) lakaplı Frank Sheeran'ın hayatından kesitler sunulurken, Amerikan tarihinin en gizemli suç olaylarından biri olan işçi lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kayboluşuna da değiniliyor.

JİMMY HOFFA KİMDİR?

James Riddle Hoffa, lakabı Jimmy Hoffa ABD'li işçi önderidir. 1957-71 yılları arasında Amerika Sürücüler, Şoförler, Depocular ve Yardımcıları Sendikası'na başkanlık etti. Indianalı bir kömür işçisi olan babası akciğer hastalığından öldüğünde Hoffa yedi yaşındaydı. Ailesiyle birlikte 1924'te Detroit'e taşındı. On dört yaşında okulu bıraktı, birkaç yıl ambarcı olarak çalıştıktan sonra 1930'larda sendikacılığa başladı. 1940'ta Orta Eyaletler Sürücüler Konseyi başkanı, 1942'de de Michigan Kamyon Sürücüleri Örgütü başkanı oldu. 1952'de kamyon sürücülerinin uluslararası başkan yardımcılığına seçildi, beş yılın ardından Dave Beck'in yerine uluslararası başkanlığa getirildi.

TEAMSTERS SENDİKASI BAŞKANI OLDU

Toplu pazarlıkçı olarak ün kazanan Hoffa, yönetim ve pazarlık işlerini sendikanın uluslararası bürosunda merkezi hale getirdi. İlk ulusal navlun taşımacılığı anlaşmasının yapılmasında rol oynadı. Teamsters Sendikası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük işçi sendikası durumuna getirdi. Yer altı dünyası ile sıkı ilişki içerisinde olduğu bilinen Hoffa birkaç kovuşturmadan kurtulmayı başardıktan sonra 1967'de jüriyi yanıltmak, sahtecilik ve komplo suçlarından hüküm giydi ve 13 yıl sürecek cezası için Lewisburg'da federal cezaevine girdi. Cezaevindeyken Teamsters Sendikası başkanlığından çekilmeyi reddetti. Başkan Richard M. Nixon, Aralık 1971'de Hoffa'nın cezasını 1980'e kadar hiçbir sendikal etkinliğe katılmaması şartıyla kaldırdı.

DETROİT'DE BİR RESTORANDA KAYBOLDU

Hoffa kısıtlamaya karşı dava açtı. Sendikal harekette yeniden nüfuz kazanabilmek için gizlice çalışmalar yürütüyordu. 30 Temmuz 1975'te Detroit yakınlarındaki bir banliyö restoranında esrarengiz şekilde kayboldu. Bu restoranda Teamsters Sendikası'nın New Jersey'li yöneticilerinden eski Mafya üyesi Anthony Provenzano ve Detroit'li gangster Anthony Giacalone'yle randevusu olduğu öne sürüldü. Her ikisi de Hoffa'yı gördüklerini reddetti ve Hoffa'ya bir daha rastlanmadı. 1982'de resmen "ölmüş" ilan edildi. Gizlice ortadan kaybolması sonucu çeşitli teoriler atıldı.