Thd, 28. Yaşını Yenimahalle'de Kutladı

Tüketici Hakları Derneği, kuruluşunun 28. yılını Yenimahalle Belediyesi İlkadım Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, Demokratik Kitle Örgütleri yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Van ve Artvin yöresine ait halk oyunları ve seğmen gösterileriyle başlayan programda, Evrensel Tüketici Hakları'nın Türkiye'de tam olarak uygulanabilmesi için birlik çağrısı yapıldı.

Demokrasinin en önemli ayağının Demokratik Kitle Örgütleri olduğuna dikkat çekerek kısa bir konuşma yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bu örgütlenme Türkiye'de ne kadar kuvvetlenirse toplumun sesi o kadar güçlü çıkar. İdareciler de kendine hesap sorar ve onların sesine kulak verir. Bu noktada Tüketici Hakları Derneği'ne teşekkür ediyorum. Çünkü kuruluş amacına uygun, yandaş olmadan, üreticinin de tüketicinin de hakkını koruyarak, insanlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için elini taşın altına koyan örgütlerdendir" dedi.

Türkiye üretmek zorunda

Bugün Türkiye'de üreticiyle tüketici arasında çok büyük sorunlar olduğuna vurgu yapan Yaşar, "Arz, talep dengesinin sağlanması gerekiyor. Tarımı, hayvancılığı öldürüp ithalata yönelmek üreticiyi bitirir. Türkiye üretmek zorunda. Türkiye'nin üretmeden kalkınabilmesi, refah içerisinde yaşayabilmesi mümkün değildir. Dört mevsimi yaşayan, bu kadar güzel bir coğrafyası olan, her türlü gıda ürününün yetiştirilebildiği ülkemizde, maalesef bugün gıda ürünleri ithalatı, ihracatı geçmiş durumda. Şeker, pirinç, nohut, et, elma, muz ithal ediyoruz. Türkiye'nin böyle bir dövizi yok. En pahalı eti, en pahalı sebze ve meyve ürünlerini Türkiye tüketiyor. Böyle bir sistemle Türkiye bir yere varamaz. Yanlış politikalar yüzünden üretici de tüketici de ceza çekiyor" diye konuştu.

THD'den Yaşar'a teşekkür

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar da tüketici hakları konusundaki duyarlılığı nedeniyle Başkan Yaşar'a teşekkür ederek vatandaşları örgütlenmeye davet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA