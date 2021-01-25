Tevfik Bozdağ, çıkaracağı single için çalışmalara başladı

Milyonlarca kişinin Show TV ekranlarından tanıdığı Tevfik Bozdağ, yaptığı başarılı çalışmalar ile yalnızca Türkiye gündeminden değil, aynı zamanda Avrupa gündeminden de düşmüyor. Bozdağ'ın yeni çıkaracağı single'ın Almanya ve Hollanda listelerinde yer alması için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Estetik ve Güzellik uzmanı olarak faaliyet gösteren ve birçok alanda profesyonel işler ortaya çıkaran Bozdağ, yakında bir single parçasının da geleceğinin sinyallerini verdi. Defne Samyeli ile adı magazin sayfalarında geçen Tevfik Bozdağ bu konu hakkında açıklama yapmazken; aşk hayatıyla değil iş yaşantısıyla anılmak istediğini belirtti.

SINGLE GELİYOR

Daha önceleri Hollanda'da yaptığı bir evlilik teklifiyle yine magazin gündemine damga vuran Tevfik Bozdağ, güzellik ve estetik merkezinin farklı ülkelerden gelen kadınlara da hizmet verdiğini açıkladı. Ülkemizi yurt dışına tanıtmayı amaçlayan ünlü iş insanı, ilerleyen süreçlerde güzellik alanında yapacağı çalışmaların yanı sıra; yeni bir single parçasının da sinyallerini verdi. Bozdağ, bir süre önce Acun Ilıcalı'nın programı olan O Ses Türkiye'de de başarılı bir performans sergilemişti.

SOKAK HAYVANLARINI UNUTMUYOR

Sokak hayvanlarına olan sevgisini her defasında belirten ve insanların bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Bozdağ, klinik ve diğer çalışmalarından elde ettiği gelirin bir kısmını da sokak hayvanları için harcıyor.

TEVFİK BOZDAĞ KİMDİR?

1983 yılında Ankara'da doğan ve ünlü bir makyör olan Bozdağ, Türkiye'nin en başarılı ve 6 ödüle sahip estetik merkezinin de sahibi. Bunun yanı sıra Almanya ve Hollanda'da da hizmet veren ünlü iş adamı, aktif olarak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir öğretmen olarak çalışıyor.