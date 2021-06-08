Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene saldırı! Önce sözlü taciz sonra darbetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene saldırı! Önce sözlü taciz sonra darbetti

Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene saldırı! Önce sözlü taciz sonra darbetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olan Neşe Nur Akkaya, Nişantaşı'nda arkadaşıyla beraber oturduğu parkta, bir erkek tarafından darbedildi. Saldırgan serbest bırakılırken, başörtülü olduğu için ablasının saldırıya uğradığını söyleyen Mehmet Akif Akkaya, saldırganın gerekli cezayı almasını istiyor.

Ali Çağlar TINBEK/

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "06.06.2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Kasten Yaralama Tehdit' konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından 'Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok' şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve 07.06.2021 'Kasten Yaralama-Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
Son dakika haber: Bakan Yanık: Nişantaşı'nda saldırıya maruz kalan kardeşimize her türlü desteği vereceğiz
Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu
Karpuz ve kavunlarını şarkılar eşliğinde satan adamın videosu gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Şenol Güneş Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nişantaşı'nda başörtülü kadın akademisyene saldırı! Önce sözlü taciz sonra darbetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 18:16:27. #1.13#

title