İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların test sürüşü için Büyükada'ya giderken Adalar Kaymakamlığı elektrikli araçlara izin vermedi. İmamoğlu bu duruma "Tescil işlemlerimiz devam ediyor" diye karşılık verirken Büyükada'da ise İmamoğlu "Katil başkan" sözleriyle protesto edildi.

Faytonların kaldırılması sonrası adalara getirilen elektrikli araçlar hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, araçların test sürüşü için Büyükada'yı ziyaret ediyor. İmamoğlu, Büyükada'da bir grup tarafından protesto edildi. Protesto esnasında grup içerisinde yer alan bazı kişiler, "Katil başkan" diye bağırdı.

Faytonların kaldırılması sonrası adalarda toplu ulaşım elektrikli araçlarla sağlanması planlanıyor. Araçlar geçtiğimiz hafta adalara getirilmişti. Araçların test sürüşü için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'yı ziyaret ediyor. Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.

"275 AİLE PERİŞAN OLDU"

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi.

"ATLAR BURADA 6 AYDIR HAPSEDİLİYOR"

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" şeklinde konuştu.ü

ADALAR KAYMAKAMLIĞI İZİN VERMEDİ

Adalar Kaymakamlığı, Ekrem İmamoğlu'nun Büyükada'ya test sürüşü için için gittiği esnada İBB'nin 60 elektirikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddetti.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gelişmeler yaşandığı esnada Adalar'da bulunan İmamoğlu, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada "O bir karar değil. Karayollarına uygun vs uyarılar var. Bizim zaten tescil işlemlerimiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA