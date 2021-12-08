Ekranların sevilen izisi Teşkilat'ın son fragmanında Serdar kendi kafasına silah tutuyor. Bunun ardından fragmanın son sahnesinde silah patlama sesi duyuluyor. Peki, Teşkilat Serdar ölüyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar Kılıçaslan ölecek mi? Detaylar sizlerle...

TEŞKİLAT SERDAR ÖLÜYOR MU?

Teşkilat dizisinin 26. bölüm fragmanını izleyenler Serdar Kılıçaslan ölecek mi merak etmişti. Fragmanın son sahnesinde Serdar kendi kafasına silah tutuyor. Ardından ise silah patlama sesi geliyor. Bundan dolayı izleyiciler Teşkilat Serdar ölüyor mu merak etmiştir. Henüz konu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat Teşkilat Serdar karakterinin başrol olduğunu düşünürsek bu karakterin öleceğine ihtimal verilmiyor. Yine de hep birlikte yeni bölümde Serdar hayatta kalacak mı yoksa ölecek mi izleyeceğiz.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Teşkilat son fragmanı izleyen izleyiciler Çağlar Ertuğrul diziden mi ayrılacak? Teşkilat Serdar (Çağlar Ertuğrul) diziden çıkacak mı, diziden ayrılıyor mu? merak etmişti.

Henüz böyle bir açıklama yer almıyor. Fragmanı izleyenler Serdar'ın ölmüş olabileceğini düşünüyor. Fakat dediğimiz gibi konu hakkında bir açıklama yer almamaktadır.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Libya'da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya'dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz'deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra'nın Almanya'da işleri yoluna koyması gerekmektedir.

Serdar'ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım'ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya'daki problemi çözmek için Ceren'in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KİMDİR?

Çağlar Ertuğrul (d. 5 Kasım 1987, Karşıyaka, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır.

13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne aldı. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Üniversite'den mezun olduktan sonra Vahide Gördüm'ün 35 Buçuk Akademisi'nde 1 yıl eğitim gördü. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer aldı. Filmde Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etti. Film 170.000 TL olan bütçesinin çok üzerinde 3 milyon TL hasılata ulaştı. Bu filmin ardından tanındı. Benim İçin Üzülme dizisinden teklif gelmesiyle birlikte makine mühendisliğinden vazgeçip oyunculuk kariyerine odaklandı. 2016-2017'de West Hollywood, Lee Strasberg Tiyatro ve Film Okulu'nda metot oyunculuğu ve doğaçlama komedi üzerine konservatuvar eğitimi aldı.

Oyuncu 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2015'de Burak Aksak'ın yazıp yönettiği komedi filmi Bana Masal Anlatma'da yer aldı ve Medcezir isimli televizyon dizisinde oynadı. 2016'da aksiyon filmi Dağ 2 vizyona girdi ve o senenin en çok izlenen sinema filmi oldu. 2017'de komedi türündeki Biz Size Döneriz sinema filminde yer aldı ve Fazilet Hanım ve Kızları isimli dram ağırlıklı televizyon dizisinde oynadı. Dizi 2 sezon sürdü ve 50'den fazla ülkeye satıldı. 2018 yılında dizi devam ederken Ailecek Şaşkınız isimli sinema filminde yardımcı rolde yer aldı. Film o sene ülkede en çok izlenen üçüncü film oldu. Sinema filmlerine romantik komedi olan Yanımda Kal (2018) ve dram olan Kızım Gibi Kokuyorsun (2019) ile devam etti.

2019 ve 2020 yıllarında Afili Aşk isimli televizyon dizisinde Burcu Özberk ile birlikte oynadı. Buradaki rolü ile 46. Altın Kelebek Ödülleri'nde Romantik Komedi dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü aldı. 2021'de Teşkilat isimli aksiyon dizisinin başrolünde yer aldı. 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorilerisinde ödüle aday gösterildi.

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