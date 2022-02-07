Teşkilat ekibi, Viyana'ya hareket etti

ANKARA (Bültenler) - Defne, yeni bir kimlikle yeni bir hayata başlamak için yola çıktı… Serdar ve Zehra, Yıldırım'ın Ankara üzerindeki hain planıyla yüzleşti…

TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 6 Şubat Pazar akşamı yayınlanan otuz üçüncü bölümüyle büyük ilgi gördü.

Teşkilat'ın dün akşam yayınlanan bölümünde neler oldu:

Elçi'nin ölümüyle bir darbe daha alan Yıldırım, Nemesis'i harekete geçirmek için büyük bir adım attı. Bir ana haber bülteni spikerinin canlı yayında yaptığı eylemle ülkede panik ve kaos ortamı yaratılması planlanırken yayında Viyana'da düzenlenecek bir toplantı için şifreli mesaj verildi. Ekip Viyana'ya hareket etti. Viyana'da Yıldırım'ın adım adım takip edilmesiyle elde edilen ipuçları sayesinde, düzenlenecek davete Serdar ve Zehra farklı bir kimlikle sızmayı başardı.

Diğer yanda Defne'nin kendisine ihanet ettiğini anlayan Yıldırım, Defne'nin cezasını kestiğini sansa da Halit'in gizli planıyla Defne yeni bir kimlikle yeni bir hayata başlamak için yola çıktı.

Çetin'in odasındaki dinleme cihazını bulan Ayvaz, Pınar'dan şüphelenince iki dostun arasında büyük bir tartışma yaşandı. Çetin'in Pınar'a olan zaafından rahatsız olan Ayvaz, Pınar hakkındaki şüphelerini Yıldırım'la paylaştı. Yıldırım, Ayvaz'a Çetin ve Pınar için gereğini yapmasını söyledi.

Serdar ve Zehra'nın katıldığı maskeli balonun sürpriz misafiri Ceren, Yıldırım'dan hesap sormaya geldi. Ailesinin katillerini öğrenmek için Yıldırım'la burun buruna gelen Ceren, sonunda aradığı cevabı buldu. Yıldırım yalanlarıyla Ceren'in hedefine Halit Başkan'ı koydu.

Ölümün eşiğinde olan Serdar ve Zehra, Yıldırım'ın Ankara üzerindeki hain planıyla yüzleşti.

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