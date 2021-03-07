Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat ne zaman, saat kaçta?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ile Ankara'da çekimlerine devam edilen Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkların yapıldığı ve çekimlerine de yoğun bir şekilde devam edildiği haberleri ile yer alıyordu. Peki, Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Teşkilat hangi gün?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ile Ankara'da çekimlerine devam edilen Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkların yapıldığı ve çekimlerine de yoğun bir şekilde devam edildiği haberleri ile yer alıyordu. Peki, Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Teşkilat hangi gün, hangi kanalda? Teşkilat TRT1 canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunmaktadır.

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacaktır.

Ankara'nın pek çok farklı semtinde çekilecek olan dizi birkaç hafta içerisinde TRT 1 ekranlarında seyircilerin karşısına çıkacaktır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 7 Mart 2021 Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI?

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler. Bir başka tesadüf ise Deniz Baysal'ın Savcı Derya rolünü canlandırdığı Söz'de birlikte rol aldığı ve Erdem Yarbay'ı oynayan Nihat Altınkaya'nın da yine TRT Ankara dizisinde rol alması oldu.

Mart ayı gibi yayınlana girmesi beklenen dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yeni dizi Ankara hakkında Deniz Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TRT 1'de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara'da devam ediyor. Türkiye'nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın."

Çağlar Ertuğrul,

Deniz Baysal Yurtcu,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Tuncer Salman,

Ezgi Şenler,

Mehmet Usta,

Nihat Altınkaya,

Serdar Yeğin,

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

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