Teşkilat 5. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 4. bölüm izle

Teşkilat 5. bölüm fragmanı izle! Teşkilat dizisinin 4. bölümü ardından Teşkilat 5. bölüm fragmanı da yayınlandı. TRT1'de yayınlanan Teşkilat 5. bölüm fragmanı izle! Teşkilat son bölüm özeti! Teşkilat yeni bölümde neler olacak? TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 4. bölüm izle

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TEŞKİLAT 4. bölüm FULL İZLE!

Teşkilat dizisi TRT1 ekranlarında 4. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 4. bölümün ardından şimdi de Teşkilat 5. bölüm için araştırmalarına başladılar. Teşkilat5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Teşkilat5. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat5. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEŞKİLAT 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT 4. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ekibin operasyonu ile planları bozulan Zayed Fadi intikam almak istiyor. Fadi, Serdar'ı da yok edilecekler listesinin başına yerleştiriyor! Serdar'ın Berlin'den çıkıp çıkmadığını öğrenmek için adamlarını seferber ediyor. Serdar ise Fadi ve adamlarını Berlin'i terk ettiğine inandırıyor. Ekip elde ettiği istihbaratla Fadi'nin provokasyonlarını önlemek için harekete geçiyor. Serdar ve ekibin Berlin'i terk etmeyerek tüm planları alt üst etmesi, Ceren'i zor duruma sokuyor. Ceren, artık kendini Fadi'ye yeniden kanıtlamak zorunda.

Fadi'nin adamlarının desteği ile Neo-Nazi grupları Berlin'de gurbetçi Türklere saldırıyor. Ekip bu saldırıların önüne geçmek için tehlikeli bir oyun kuruyor. Serdar farklı bir kimlikle Neo-Nazilerin içine sızıyor. Serdar bu zorlu görevde geçmiş travmalarının etkisinde kalıyor. Gurbetçi Türklere karşı provokasyonlara engel olmaya çalışan ekip, uluslar arası bir krizin içine sürükleniyor.

TEŞKİLAT 4. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 4. bölüm izlemek için tıklayınız!

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

Oyuncular

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl