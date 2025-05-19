TEŞKİLAT 144. BÖLÜM FULL İZLE | TRT 1 ekranı ile Teşkilat son bölüm izle tek parça full HD ve kesintisiz! Teşkilat'ın 144. bölümünde ne oldu?

TRT1'in sevilen dizisi, Teşkilat son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve 145. bölüm fragman bilgileri ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Teşkilat dizisinin 144. bölümünde ne oldu? Teşkilat dizisinin 144. bölüm tek parça izleme linki var mı? İşte, Teşkilat dizisinin 144. bölümüne ilişkin merak edilenler…

TEŞKİLAT DİZİSİNİN 144. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Altay, gelen uyarının Albay Nazım'a ait olduğunu fark eder etmez, durumu hemen Akif Başkan'a bildirir. Gökpençe'nin güvenliği sağlama alınırken, Altay muhtemel bir tehdidin izini sürmeye başlar.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM FULL İZLE

Öte yandan, Korkut Linda'ya ulaşarak onun niyetlerini öğrenebilmek için yeni bir plan devreye sokar. Aynı zamanda, Akif Başkan'ın verdiği talimat doğrultusunda yeniden yeraltındaki görevine döner.

TEŞKİLAT 144. BÖLÜM FULL İZLE

Linda ve Kate, Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlıkları için iş birliği yapma kararı alır. Altay ve Korkut, düşmanın bu hain planlarını iki cepheden durdurmak için harekete geçerken, Ejder de gelişmelerin tam merkezinde yer alır.