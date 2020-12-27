Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı
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Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı

27.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 27.12.2020 08:50

Denizli'de yaklaşık 1 kilometre ters yönde ilerleyen sürücü kendisini durdurmak isteyen ekiplerden kaçmaya çalıştı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan sürücü ve arkadaşının alkollü olduğu tespit edildi. Arabayı babasından kaçırdığını söyleyen şahıs alkolmetreye üflemeyip "Ben size ne yaptım Allah'ım?" diyerek ağlamaya başladı.

Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, 20 H 1448 plakalı otomobilin sokağa çıkma yasağını ihlal ederek, ters şeritte gittiğini belirleyen polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şahıslar, kaçmaya çalıştı.

"SÜRÜCÜ BEN DEĞİLİM"

Kısa süreli takibin ardından polis ekipleri aracın önünü kesti. Önü kesilmesine rağmen kaçmaya çalışan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Polis ekipleri, şahsın alkolmetreyi üflemesini istediğinde ise sürücünün kendisinin olmadığını söyledi.

Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı

"BEN SİZE NE YAPTIM?"

Babasından aracı kaçırdığını belirten Ozan Ş., alkol aldığını aracı ise arkadaşının kullandığını söyledi. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Ozan Ş., kendisine yöneltilen alkolmetreyi üflememek için ağlaması dikkatlerden kaçmadı.

Ozan Ş.'nin "Ben size ne yaptım, Allah'ım" diyerek ağlarken, polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Polis aracında ise bir süre ağladı.

Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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