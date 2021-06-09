Terörden Arındırılan Hani Dağlarında Artık Yamaç Paraşütleri Havalanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Terörden Arındırılan Hani Dağlarında Artık Yamaç Paraşütleri Havalanıyor

Terörden Arındırılan Hani Dağlarında Artık Yamaç Paraşütleri Havalanıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bir dönem terörün kol gezdiği Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki dağlık bölge Mehmetçik'in başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlendi.

Bir dönem terörün kol gezdiği Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki dağlık bölge Mehmetçik'in başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlendi.

Bugün Piraziz Dağı'nda yer alan Pir Aziz Parkı, yamaç paraşütü ve uçurtma festivali ile hizmete açıldı. Yıllarca dağlarda terörün bitmesi için canla başla çalışan güvenlik güçleri, terörü kökünden kazıdı. Şimdilerde ise o dağlarda yamaç paraşütçüler semaya çıkıyor, çocuklar parkta oynayıp uçurtma uçuruyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla o dağlarda bulunan Pir Aziz Parkı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve vatandaşlar katıldı.

"20 yıl evvel kimse inanmazdı"

Hani İlçe Belediye Başkanı İbrahim Lale, 20 yıl önce böyle bir etkinliğin yapılacağına kimsenin inanmayacağını söyledi. Başkan Lale, "Evvel biz derdik bir gün inşallah bütün tarihi yerlerde halkımız, devletimiz el birliği ile buluşacak. 27 yıldan beri bu güzel insanların içerisindeyim. Hep onlara derdim güneş bir gün doğacak bir lider ile o liderde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. 20 yıldan beri bıraktığı eser ve hizmetleri burada sayamam. Gerçek görevimizi yapacağız, bundan sonra huzuru, ilimi ve bilimi konuşacağız. Diyarbakır'ın en ucra köşelerine kadar gece gündüzünü bir eden ve bütün ekibini seferber ederek bir uyanışla beraber büyük hizmetlere temel atıp, bunun devamını getirmeye hazır olan valime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Fatma Turgut İbrahim Tatlıses Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Ergin Ataman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Terörden Arındırılan Hani Dağlarında Artık Yamaç Paraşütleri Havalanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 01:47:27. #1.16#

title