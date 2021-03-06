Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir hastaneyi basarak 7 sağlık çalışanını alıkoydu
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Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir hastaneyi basarak 7 sağlık çalışanını alıkoydu

06.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:24
Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da bir hastaneyi basarak 7 sağlık çalışanını alıkoydu

Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında yer alan Şıheyl ilçesinde bir hastaneye baskın yaparak zarar veren YPG/PKK'lı teröristler, darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7'sini alıkoydu.

Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında yer alan Şıheyl ilçesinde bir hastaneye baskın yaparak zarar veren YPG/PKK'lı teröristler, darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7'sini alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu Şıheyl ilçesinde bir hastaneye gece saatlerinde baskın düzenledi.

Hastanedeki güvenlik kameralarını kıran ve tıbbi ekipmanlara da saldırarak zarar veren YPG/PKK'lı teröristler, rastgele darp ettikleri sağlık çalışanlarından 7'sini alıkoydu. Bununla da yetinmeyen teröristler, hastaneye ait 3 aracı ve bazı motosikletleri ateşe verdi.

Terör örgütü, daha sonra hastane çevresindeki bazı evlere de baskın yaparak 3 sivili alıkoydu.

Deyrizor'daki durum

Çoğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016'dan bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Deyrizor'da YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, olumsuz yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu zaman zaman protesto ediyor.

Terör örgütü ise gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenleyip çeşitli bahanelerle aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu sivilleri alıkoyuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından iç savaşta alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

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