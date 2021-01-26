Terör örgütü YPG/PKK abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda girişini durdurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Terör örgütü YPG/PKK abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda girişini durdurdu

26.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:39
Terör örgütü YPG/PKK abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda girişini durdurdu

Terör örgütü YPG/PKK, bir süredir gerilim yaşadığı ve Haseke'de abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda ve temel ihtiyaç girişini durdurdu.

Terör örgütü YPG/PKK, bir süredir gerilim yaşadığı ve Haseke'de abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda ve temel ihtiyaç girişini durdurdu.

YPG/PKK'lı teröristlerle Esed rejimi güçleri arasında 28 Aralık 2020'de başlayan ve Rusya'nın ara buluculuğuyla yatıştırılmaya çalışılan gerginlik devam ediyor.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, örgüt Haseke'nin Guveyran bölgesinde Esed rejimi askerlerinin ailelerinin evlerinde arama yapma girişiminde bulunarak baskı kurmaya çalıştı.

Bu sırada rejim askerlerinin aileleri ile YPG/PKK unsurları arasında kısa süreliğine arbede yaşandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke il merkezinde kuşatma altına aldığı Esed rejimine ait askeri bölgeye gıda ve temel ihtiyaçların girişini de durdurdu.

Gerilim nasıl başlamıştı?

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesinin rejim güçlerine devredilmesi konusunda bir süredir baskılara maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşledi.

Terör örgütü bu baskılara 28 Aralık 2020'de Esed rejimi güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını alıkoyarak karşılık verdi. Rejim mensuplarının bırakılmaması üzerine, ilçedeki rejimin güvenlik güçleri de örgüt üyelerinden bazılarını gözaltına aldı.

Rusya'nın ara buluculuğuyla alıkonanlar serbest bırakıldı ve bir süreliğine gerginlik yatıştı. Ancak daha sonra karşılıklı tutuklamalar devam etti ve YPG/PKK 8 Ocak'ta Kamışlı, 16 Ocak'ta da Haseke'de Esed rejimine ait "Güvenlik Karesi" olarak bilinen askeri bölgeleri abluka altına aldı.

Terör örgütü ile Esed rejimi unsurları arasında sürtüşmeler devam ederken, 23 Ocak'ta taraflar arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Kamışlı'da Esed rejimi askerlerinin bulunduğu havalimanı yakınlarında çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüş, 3 asker yaralanmıştı.

Taraflar ne istiyor?

Rusya ve rejim, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde tuttuğu Ayn İsa beldesini Esed rejimi güçlerine terk etmesi konusunda ısrar ediyor.

YPG/PKK ise Ayn İsa bölgesini Esed rejimine bırakmak istemiyor.

Öte yandan, örgüt Esed rejimi güçlerinin Haseke kentinde bulundurduğu askerlerini tamamen çekmesini talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamad Misto

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Serdar Aziz Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü YPG/PKK abluka altına aldığı Esed rejimi güçlerinin bulunduğu bölgeye gıda girişini durdurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 15:07:28. #1.16#
title