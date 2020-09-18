Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde sınır bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın suikast timinde yer aldığı değerlendirilen 2 terörist, gizlendikleri mısır tarlasında sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi.

18.09.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:08

Terör örgütü PKK'nın suikast timi olduğu değerlendirilen 2 terörist, gizlendikleri mısır tarlasında sigara içerken İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edilerek, etkisiz hale getirildi. Şırnak Silopi'de sınır bölgesinde rutin arama ve tarama faaliyeti sırasında tespit edilen teröristlerin üzerinden örgüt içinde üst düzey ve tecrübeli PKK'lıların kullandığı M16 tüfeği ele geçirildi.

M16 TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

MİT ve Jandarma'nın 17 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde sınır bölgesinde gece saatlerinde yaptığı operasyonda terör örgütü PKK'nın suikast timi üyesi oldukları değerlendirilen iki terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kamuflajlı şekilde gizlendikleri mısır tarlasında sigara içtikleri sırada, sınır bölgesini arama ve tarama faaliyeti yapan İHA tarafından tespit edildiği öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütte üst düzey ve tecrübeli teröristlerin kullandığı M16 tüfeği ele geçirildi.

Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

SİGARA İÇİNCE FARK EDİLDİLER, İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

DHA'nın güvenlik uzmanlarından edindiği bilgilere göre, sınır bölgesinde rutin arama ve tarama faaliyetleri yürüten İHA'ların termal kamerasına Silopi'deki sınıra yakın bir mısır tarlasında küçük bir çift ışık kaynağı takıldı. Bu ipucunun değerlendirilmesi sonrası saatlerce bölgeye odaklanan İHA'lar önce iki kişinin mısır tarlasında defalarca sigara içtiğini tespit etti. Ancak daha detaylı yapılan gözlemler sonucu ay ışığının da yardımıyla bu kişilerin terör örgütü PKK kamuflajı giydikleri, sırt çantası ile uzun namlulu silah taşıdıkları anlaşıldı. Bu kişilerin terör örgütü PKK mensubu olduğu kesinleştirildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı.

SANSASYONEL VE BÜYÜK BİR EYLEM PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyon sonrasında ele geçirilen mühimmatla örgüt mensuplarının büyük ve sansasyonel bir eylem planladıkları anlaşıldı. M16 silahların örgüt içinde üst düzey ve tecrübeli PKK mensuplarınca kullanıldığı belirtildi. Teröristlerin sırt çantalarında 2 adet M-16 tüfeğin yanı sıra, 300 mermi, keskin nişancı silahı, 4 adet el bombası, 7 adet RPG7 bombası, görüş dürbünü, yaklaşık 15 bin dolar ve bir adet aksiyon kamerası ele geçirildi.

SALDIRIYI KAYDA ALACAKLARDI

Güvenlik uzmanları etkisiz hale getirilen teröristlerin yapacakları saldırıyı kayıt altına alıp, propaganda için yayınlamayı, 15 bin doları da bu iş için kendilerine yardım eden işbirlikçilere vermeyi planladıklarının değerlendirildiğini bildirdi. Terör örgütünün hedefinde toplumda infial oluşturacak yüksek mevkide bir devlet görevlisi olabileceği değerlendiriliyor.

Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Hilal Öztürk
Hilal Öztürk
DHA Editörü
Haber Yorumları (3)
FATİH: iş birlikçileride bulunsun kim bu kanı bozuk iş birlikçileri
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MANTIK: Sigara içerken fark edildiklerini niye söylüyorsunuz artık bu hatayı yaparlar mı. Gerçi yıllardır Türkiye''yi bölmek için hata yapıyorlar akıllanmadılar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BABBA: Bugün en sevindigim haber bu::::))))))
Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Adnan Menderes Emmanuel Macron Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Halil Sezai Şeyma Subaşı Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Tamer Tuna Erol Bulut Malcolm Thomas Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 18:32:27. #1.14#
title