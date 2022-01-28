Bağcılar Belediyesinden terör mağduru çocuklara İstanbul turu

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın misafiri olarak yarıyıl tatilinde Mardin'in Nusaybin ilçesinden İstanbul'a gelen terör mağduru 30 öğrenci ve 2 öğretmen, kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çağırıcı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Nusaybinli terör mağduru çocukları İstanbul'a davet etti.

Karnelerini alan 30 öğrenci ile 2 öğretmen, Çağırıcı'nın daveti üzerine Bağcılar'a geldi. Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde ağırlanan öğrencilere önce ilçe gezdirildi. Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, çocuklarla Fuat Sezgin Bilim Merkezinde buluştu.

Girdap tünelinden jiroskopa, Arşimet deney istasyonundan fısıltı çanaklarına kadar çok sayıda teknolojik alette deneyimde bulunan çocuklar hem eğlendi hem bilgi sahibi oldu. Çağırıcı ve misafirleri, daha sonra 8D Sinema salonunda film izleyerek keyifli bir gün geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, özel misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Nusaybinli kardeşlerimizle bir arada olmaktan çok memnun olduk. Onları bir hafta süreyle burada misafir ediyoruz. Karne hediyesi olarak güzel bir tatil yapacaklar. İleride bu tür programlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çocuklar, Ayasofya'dan İstanbul Boğazı ve Adalar'a kadar kentin turistik ve tarihi mekanlarını gezecek.