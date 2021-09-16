"Termik Santrallerde Afet Yönetimi" çalıştayı düzenlendi

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Elektrik Üretim Anonim Şirketi koordinasyonunda "Termik Santrallerde Afet Yönetimi" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya çok sayıda termik santral görevlisi katılırken afet anında ne tür tedbirler alınması gerektiği hakkında konuşuldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde, EÜAŞ'ın koordine ettiği "Termik Santraller Afet Yönetimi" çalıştayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)'nde düzenlendi. Çalıştayda, iş güvenliği ve afet anında kriz yönetimi hakkındaki konular tartışıldı. Program, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gönderdiği yazılı mesajı ile başlarken TOBB ETÜ Rektörü Yusuf Sarınay, TEİAŞ Genel Müdürü Orhan Kaldırım, TKİ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erdoğan, EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz ve çok sayıda termik santral çalışanının katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştaya yoğun programından dolayı katılamadığını ve Türkiye'nin atlattığı çok sayıdaki afetlerin ardından afet yönetim ve koordinasyonunun önemli ilerlememler kaydettiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "'Termik Santrallerde Afet Yönetimi' konulu çalıştay için göndermiş olduğunuz nazik daveti büyük bir memnuniyetle aldım. Ancak yoğun program nedeniyle sizlerle bir arada olamadığım için müteessirim.

Son zamanlarda dünyamızda iklim değişikliklerine bağlı yaşanan doğal afetlere hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye, özellikle 99 depreminin ardından afet yönetimi ve koordinasyonunda önemli ilerlemeler kaydetti. Elbette bütün önceliğimiz afetlerin oluşmasına neden olacak meselelerin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak kimi zaman alınan bütün tedbirlere rağmen istenmeyen sonuçlarla yüz yüze kalabiliyoruz.

Enerji tarafında tedbir ve sürekli tatbikat ilkesiyle proaktif bir yol izliyoruz. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kriz Koordinasyon Merkezi aracılığıyla enerjide yaşanabilecek olası bütün krizleri en ince detayına kadar çalıştık. Hepsiyle ilgili yol haritalarımızı ve aksiyon planlarımızı belirledik. Hasar gören altyapıların onarılmasından lojistiğe kadar bütün süreçleri tek tek çalıştık.

Ülkemizin güneyinde meydana gelen yangın felaketinin özellikle, yangınların bölgede faaliyet gösteren termik santrallerimize zarar vermemesi için bütün imkanlarımızla ve ekibimizle gerekli bütün çalışmaları ve koordinasyonu sağladık.

Santralde günler öncesinden alınan tedbirler sayesinde herhangi bir can kaybı ve çevresel bir olumsuzluk yaşamadık. Önlemlerin bir diğer neticesi olarak enerji arzında da herhangi bir sorunla karşılaşmadık.

Her afet sonrası süreçlerimizi yeniden ele alıyoruz. Yol haritamızı edindiğimiz tecrübelere göre güncelliyoruz. Özellikle kriz zamanlarında hızlı karar alma ve aksiyona geçme noktasında Bakanlığımız önemli deneyimlere sahip.

Bu duygu ve düşüncelerle etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, çalıştayın katılımcılara ve sektörümüze hayırlar getirmesini temenni ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Santralleri teknik adamlar yönetir"

Santrallerin teknik adamların yönettiğini fakat afet anında neler yapılacağının ve nasıl koruncağının çalıştay sonucunda belirlenmesi gerektiğinin altını çizen EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, "Benim gibi teknik adamalar bazı şeyleri iyi bilir ama bazı şeyleri bilmememiz normaldir. Çalıştayın konusunu elektrik santrallerinde afet yönetimi deseydik daha doğru olacaktı fakat termik santral elektrik santraller içerisinde olan maksimum riskleri barındırdığı ve diğer bütün santrallerde olan ünitelere sahip olduğu için termik santraller konusunu seçtik. Santralleri teknik adamlar yönetir. Termik santral nasıl kurulacağı, nasıl işletileceği, bakımlarının nasıl yapılacağı gibi soruları tabii ki de bize soracaksınız. Stok sahasıyla ilgili neler yapmamız gerektiğini biliriz fakat yangın durumunda stok sahasını nasıl koruyacağımızı bilemeyiz. Bu işi bilmiyorsak bilene sorma kanaatindeyiz. Bilmeme hakkımız yok, dolayısıyla santrallerin sadece teknik güvenliğinden sorumlu değiliz. Santrali ben koruyacağım ama çalıştayın sonucunda da santrali koruyan insanları nasıl koruyacağımızı belirlememiz gerekir. Bütün santrallerimizde iş güvenliği ile ilgili sivil savunma ekiplerimiz var. İhtiyaç duyulmaz inşallah ama ihtiyaç duyulduğunda da bugünlerin önemini daha çok anlıyoruz" ifadelerini aktardı.

"Devletin bütün gücünü kullanmamıza rağmen yangını söndüremedik"

Afet anında yeterli eleman ve teçhizata sahip olduklarını fakat yine de yeterli olunamadığını belirten Genel Müdür İzzet Alagöz, "Bin beş yüz'e yakın çalışan eğer yangın santrale gelirse santrali nasıl koruruz ile ilgili çalışma yapıyor ve beş yüze yakın iş makinası yüze yakın yangın söndürme aracına sahibiz. Bin beş yüz kişinin çalışması ve devletin bütün gücünü kullanmamıza rağmen yangını söndüremedik. Çalışanlar santral bölgesinde çok ciddi hayati tehlike atlattı" diye konuştu.

Çalıştayın sonucunda da ortak çalışmaların devam edeceğini aktaran Alagöz, "Birbirimize tavsiyeleri yapacağımız yer burasıdır. Bundan sonra da konuyu mühürlemeyeceğiz. Aklımıza gelen her türlü güzel ve faydalı şeyi paylaşmaya devam edeceğiz. Yine Türkiye'nin arz güvenliğini de sağlayacağız. Hem makinaları, ekipmanların güvenliğini sağlayacağız hem de çalışanların güvenliğini sağlayacağız" dedi.