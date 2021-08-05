Termik santrale yangın sıçrayan Ören'de beldeye girişler yasaklandı

Türkiye'nin önemli tatil beldeleri arasında bulunan Ören'deki termik santrale yangının sıçramasının ardından tahliye edilen bölgeye ve beldeye girişler yasaklandı. Termik santralin çevresi için ölümcül gaz uyarısı yapılmıştı.

Türkiye'nin tatil cenneti olarak bilinen Balıkesir Ören'deki Kemerköy Termik Santrali de alevlerden nasibini aldı. İçerisindeki kömürler nedeniyle alevlerin sarmasından korkulan santrali söndürme çalışmaları devam ederken, santral içerisindeki kömürlerin yanması sonucu ortaya çıkacak olası karbon monoksit gazından zehirlenmelere karşı da uyarı yapıldı.

BELDEYE GİRİŞLER YASAKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından tahliye edilen Ören'e girişler de yasaklandı. Ekipler, santrale sıçrayan yangını daha da büyümeden kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

1500 KİŞİLİK GEMİ MARİNAYA YANAŞTI

Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina'ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas'taki yangının Kemerköy Santrali'ne ulaşması sonrası bir açıklama yaptı. Muğla Valiliği'nin kararlarını duyuran Tokat, şöyle konuştu:

''Muğla Valiliği tarafından alınan kararla Ören ve etrafı için tahliye kararı alındı. Aracı olmayan vatandaşlarımız için 1500 kişilik çıkarma gemisi tahliye için beklemektedir. Telaşa gerek yoktur. Resmi olmayan açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyiniz. Gerçekten çok üzgünüm."