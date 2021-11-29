Termik santrale 'caretta caretta' kostümlü tepki

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - ADANA'da, aralarında kaplumbağa kostümü giyen gönüllünün de yer aldığı bir grup çevreci, Yumurtalık ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanı olan Sugözü-Akkum kumsalı yakınlarına inşa edilen termik santralin ÇED sürecinin yeniden başlatılması ve inşaatın durdurulmasını istedi.

Yumurtalık ilçesinde caretta carettaların yuvalama alanı olan Sugözü-Akkum kumsalı yakınlarına inşa edilen Hunutlu Termik Santrali'nin ÇED raporunun yeniden düzenlenmesi ve inşaatın iptali için dava açan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri gönüllüleri, duruşmanın görüleceği Adana 3'üncü İdare Mahkemesi'nin bulunduğu bölge adliye mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal ve beraberindekiler, duruşmaya katıldı.