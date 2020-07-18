Tercih maratonu başlıyor
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Tercih maratonu başlıyor

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.

Tercih maratonu başlıyor
18.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:13

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih işlemleri için araştırmalara başladı.

Tercih döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğru bir tercih sıralaması konusunda rehber öğretmen desteği almak şart olarak görülüyor. Uğur Koleji Rehberlik Servisi Koordinatörü Ebru Ceylan Tezer, "Tercih sistemini iyi bilen rehberlik servisleri velilerin en büyük yardımcısı oluyor. İlk uyarımız velilerimize ilk tavsiyemiz, ilk gün hızlıca tercih yapmak için acele etmemeleri yönünde oluyor. Okul tercih listemizi öncelikle 3 tercihi sıralama-puan uyumlu olarak yapmaya özen göstermeliyiz. Uğur Koleji olarak, öğrencilerimizin okulumuzda aldıkları eğitim hayatları boyunca mesleki ilgilerine yönelik envanter çalışmaları yapmakta, aileleri ile de görüşerek öğrencinin kendisine doğru soruları sormasını sağlamak üzere çalışmaktayız. "Geleceğimde kendimi hangi meslek dalında yetenekli görüyorum, ilgim ne yönde?" sorusunu cevaplayarak en yüksek memnuniyet duyacağı, ilgi alanını karşılayacak şekilde gerek Anadolu Lisesi ve gerekse meslek lisesi olmak üzere "doğru" alana yönelmesi için tüm desteği veriyoruz" dedi.

Ailelerin LGS tercih kılavuzunu tercih öncesinde tekrar incelemeleri ve kılavuzu çok iyi anlamaları gerektiğine dikkat çeken Tezer, "Okullarıyla iş birliği içinde ilerlemeli ve olası durumlar için nakil süreçlerini takip etmelidirler. Tercih listesinin diğer önemli kriterleri seçilen okulların ulaşımı, bulunduğu konumun güvenliği, sosyal, kültürel ve sportif faaliyet imkanları olarak bahsedilebilir. Listede yer alan okullar fiziki olarak ziyaret edilmeli ve çocuğun ilgisine yönelik özellikler göz önüne alınmalıdır" dedi.

Ebru Ceylan Tezer, "Sınav sonucuyla ilgili fikir edinmek isteyen adayların 2019 LGS' de puanlara bakması 2020 LGS yerleştirmeleri için bir veri oluşturmuyor. Çünkü her yılın puanları o okula en son yerleşen öğrencinin puanıyla belirleniyor. Yerleştirmeler henüz yapılmadığı için de okullarla ilgili puan bazlı tercih yapılması adayları yanıltacaktır. Okul kontenjanlarının 2019'da 139 bin 660 iken 2020 LGS'de yüzde 52.6 oranında artışla, 213 bin 128'e çıkarıldı. Bu yıl sınav sonucuna göre bin 856 okula yerleştirme yapılacak. Kontenjanların artması adayların bu yıl sınavla öğrenci alan okullara yerleşme şansını artırdı. Yüzdelik dilimimizden daha iyi yüzdelik dilimlerden de tercihler yapmanızda yarar var" diye konuştu.

Uğur Koleji, LGS sonuçlarına göre başarı sıralamasında yüzdelik dilimi 0,01-2.0 arasındaki 4 öğrenciye tam burs'lu eğitim imkanı sunuyor. Yüzde 2.0 ile yüzde 25 arasında yüzde 90 ile yüzde 30 eğitim desteği arasında değişen burs imkanları da öğrencilere sunuluyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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