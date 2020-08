Tepki - Ceza "Yak" şarkı sözleri nelerdir? Ceza'nın Sağlık Bakanlığı'na özel sözleri Türk rap camiasının en usta isimlerinden olan Ceza geçtiğimiz günlerde Tepki ile düet yaptı. Şarkı çok beğenildi ve Youtube trendlere girmeyi başardı. Özellikle şarkının sözleri çok dikkat çekmişti. Peki yak şarkısının sözleri nedir detaylar haberimizde...

Yak şarkısı ile gündeme gelen Tepki ve Ceza sözleriyle çok beğeni aldı. Özellikle Ceza'nın koronavirüs göndermesi sözü çok beğeni aldı. Peki Tepki ve Ceza'nın şarkıdaki sözleri nelerdir şimdi ona bakalım.

TEPKİ-CEZA "YAK" ŞARKISI SÖZLERİ

Tepki'nin Sözleri:

Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak

Saman alevleri yak yak yak yak yak

Işık ol geceleri yak yak yak yak

Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak

Tüm caddeleri yak

Moruk budur senin şovun yolun

Caddeleri yak

Beren kepin ve kapşonun pozun

Caddeleri yak

Takın tavır gezin tozun boy

Caddeleri yak tüm caddeleri yak

Tüm caddeleri yak

Her gün her gün olmaz her gün her gün olmaz

Bi gün iyi bi gün badsin asla aynı tutmaz

Başka başka pullar farklı farklı kulvar

Seninle ben benimle sen kuzularla kurtlar

Gecenin köründe mesele hip hopın kurtuluşu bi an düşünüp dururum sebebini

Kardeşleri sürüyor sefa abileri ödüyor bu b*** bedelini

Kimse bunu böylesine denemedi bunu çıkıp kimse sana demedi mi

Eski okul eskimiyo veledi zina oluyo buda sana ev ödevi

İstediklerimle yapamadıklarım aynı şeyler

Anlattıklarım biraz derin hip hop evim bi askerim

Safım belli hazır yerim sen rast food gibi hazır yedin

Brooklyn gibi tep flava in ya ear sen mumsan ben cehennemim

Mahallemin hem kralı hem de bekçisi

gecelerin nöbetçisiyim anamın oğlu abiye kardeşim buranın tepkisiyim

Yaşıma bakma eskiyim okurduk evde backspin

Fatal rhyme le şehrin efsanesi çıkar pestilin

Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak

Saman alevleri yak yak yak yak yak

Işık ol geceleri yak yak yak yak

Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak

Tüm caddeleri yak

Moruk budur senin şovun yolun

Caddeleri yak

Beren kepin ve kapşonun pozun

Caddeleri yak

Takın tavır gezin tozun boy

Caddeleri yak tüm caddeleri yak

Tüm caddeleri yak

Ceza'nın Sözleri:

Kalk, yat, ye, uyu, bi daha yat

Senin hayat, ayıl bak

Yok bir teminat hayat hardcore

Şubat olmazsa Mart kor

Cümleler çıkar zar zor

Beklemeksizin teklemek nedir

Yorulmam içim rahat

Kırk yıl size yeni akım

Yeni uyanıyor birçoğu

Şunlara bir bak ama takılı kalma

Sakın ola adımı anma yanlarında

Soru sorma ve yak bir lamba

Çoğu taklit papağan fake be kanka

Çok kötü konuşuyor ama yok planda

Bunların çoğuna hava basan bir pompa var

Olmaz zaten boş kelamla

Zaten hepsi boş rüzgardı biraz sallandı korkuluklar

Çoğunda bir hevesti geldi geçti, herkes ayrı bir yolda

Sen ne dersen de benle gelme yeter ki bak her yanım engel

Bendeki yol zor ayıp yok ama kayıp büyük dönmüyor devran

Benimlesin erimesin buzun yana da bilir o elindeki, benim ateşim

Yakabilir seni bu partın akışı seni yeni nesil

Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın

Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: "Bana hiç yaklaşmayın!"

Gece senin hadi

Yak!

Varsa eğer hayal kırıklıklarını

Yak!

Geçmişte kalmış tüm pişmanlıklarını

Yak!

Yazdığım tüm yalan yanlış sayfaları

Yak! Yak Yak Yak

Ateş ol karanlığı yak yak yak yak yak

Saman alevleri yak yak yak yak yak

Işık ol geceleri yak yak yak yak

Bul tüm hedefleri yak yak yak yak yak

Tüm caddeleri yak

Moruk budur senin şovun yolun

Caddeleri yak

Beren kepin ve kapşonun pozun

Caddeleri yak

Takın tavır gezin tozun boy

Caddeleri yak tüm caddeleri yak

Tüm caddeleri yak

CEZA'NIN SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ÇEKTİĞİ SÖZLERİ NELERDİR?

Ceza "Yak" şarkısında koronavirüse özel sözler yazmıştır. Bu sözler aşağıdaki gibidir:

"Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın

Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi: "Bana hiç yaklaşmayın!"

Ceza'nın çok beğeni alan bu sözleri şarkıda son bölümlerde geçmektedir. Twitter'da da çok beğeni ve paylaşım almıştır.