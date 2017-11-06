TEOG yerine LKS geldi! LKS nedir ve LKS ne zaman yapılacak?

TEOG yerine LKS geldi. Liselere Kayıt Sistemi ( LKS ) tüm yönleriyle açıklandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamalarla öğrencilerin kafasındaki soru işaretlerini giderdi. LKS ile sınav isteğe bağlı olacak ve adrese dayalı yerleştirme esas alınacak. İşte TEOG yerine gelen LKS sınavının tüm ayrıntıları…

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG'un yerine liselere geçişte uygulanacak yeni sistemi açıkladı. Yeni sisteme öğretmenlerin, eğitim uzmanlarının, birçok üniversitenin, eğitim fakültelerinden akademisyenlerin büyük katkı sunduğunu söyleyen Yılmaz, velilerden gelen önerileri de dikkate aldıklarını belirtti. TEOG'un şimdiye kadar hayata geçirilen en iyi sistemlerden biri olduğunu hatırlatan Yılmaz, sistemin neden kaldırıldığını ise şöyle açıkladı: "Bu da bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Mevcutların en iyisi, ancak sıkıntıları var mı? Var. Bu sınav yarışının öğrenciyi okul dışı kaynaklara yönlendirdiği şeklinde geniş bir algı var. Etüt merkezleri yayılmaya başlamıştı. Bu, ihtiyaçtan doğuyor. Biz bunu kapatmak zorunda kaldık ama özel ders alanları var deniyor. Demek ki sistemimiz okul dışı kaynaklara yönelimi artırmış olabilir. Toplumdaki algı bu. Doğru, yanlış ayrı bir şey. Algı, gerçeğin önündedir. Bu algıyı düzeltmemiz lazımdı."

DEVAMSIZLIK YAPIYORLAR

Çocukların 6. sınıftan itibaren sınava girmek için hazırlandığını ve çocukların, bedensel ve sosyal kişiliklerinin gelişme döneminde bir yarışa zorlandığını belirten Yılmaz, "Bir başka husus, bu lise son öğrencileri üniversite sınavına hazırlanmak için devamsızlık yapıyor, rapor alanlar artıyor. Bilin ki orta sonlarda da TEOG'a hazırlık için son sınıfta ilave devamsızlık ortaya çıktı. Bir başka olumsuzluk ise çocuğun puanı 460. Evinin yanında bir okul var, 470 ile alıyor. 460 puan alan hemen evinin yanındaki 470 ile alan okula gidemiyor. Belki o ilçede bulamazsa bir başka yerde kayıt olmak zorunda kalıyor. Bazen 1 puan ile kaybediyor. Bunları da görmemek mümkün değil. Sonuçta bizler vatandaşımızdan, velilerimizden her ne şikayet gelirse onu dikkate almak zorundayız" diye konuştu.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKULLAR MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Yeni sistemde sınav zorunluluğunu kaldırdıklarını ve temel felsefelerinin sınava girmenin isteğe bağlı olması olduğunu söyleyen Yılmaz, "8'inci sınıfta 1 milyon 200 bine yakın öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza sadece isteyen 8. sınıf öğrencilerimizin girebileceği bir sınav hazırladık, isteğe bağlı. Bu liselerin ismini ve sayısını mayıs ayı gibi açıklayacağız" dedi.